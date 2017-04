Ineens voert de PvdA keiharde oppositie tegen het (eigen) zorgbeleid

Alles is veranderd sinds de PvdA niet langer gebonden is aan het regeerakkoord. Het Groningse Kamerlid Henk Nijboer (34) vertolkt het nieuwe geluid van de PvdA over de zorg. “We gaan het ze nog lastig maken” waarschuwt hij een nieuw kabinet. “Alle partijen die beloftes deden over investeringen in de zorg, moeten dat wel gaan waarmaken”.

De eis van de PvdA: nog vóór de zomer extra miljoenen voor de verpleeghuizen, en afschaffing van het eigen risico in de zorgverzekering. Daartoe trekt de PvdA-fractie vanaf nu zo veel mogelijk op met partijen die zich al langer roeren over de zorg: de SP, de PVV en 50Plus. “Ook met de PVV. Want op het punt van de ouderenzorg vinden wij hetzelfde als zij”, zegt Nijboer.

Wij vinden het geen kansloze acties. Zo voeren we de druk op, ook richting formatietafel Henk Nijboer, Kamerlid PvdA

Gisteren bleek meteen dat het nog niet zo eenvoudig is om de nieuwe wensen te realiseren. Een ruime Kamermeerderheid verwierp een motie van PvdA en SP om het eigen risico af te schaffen. De vier partijen die onderhandelen over een nieuw kabinet stemden tegen.

“Wij vinden het geen kansloze acties. Zo voeren we de druk op, ook richting formatietafel”, zegt Nijboer. Hij viel vorige week in een Kamerdebat GroenLinks er hard op aan dat die partij geen uitspraken wil doen over het eigen risico of over meer geld voor de ouderenzorg. Nijboer: “Ik pak ze niet aan, ik geef ze juist een steuntje in de rug aan de formatietafel”. Hij daagde ook CDA, VVD en D66 uit zich aan om zich aan hun verkiezingsbeloftes over de ouderenzorg te houden.

Staatssecretaris Martin van Rijn. © ANP

'Rijkelijk laat' In de Kamer valt de nieuwe koers van de PvdA nog niet goed. GroenLinks noemde het pleidooi van de PvdA voor afschaffing van het eigen risico ‘rijkelijk laat’, het CDA vroeg zich af ‘waar de PvdA de afgelopen jaren was’. 50Plus zag een fractie ‘die spijt heeft’. Maar volgens de PvdA zelf is de nieuwe toon ‘logisch’. Al in het verkiezingsprogramma pleitte de partij voor afschaffing van het eigen risico en voor meer geld voor de verpleeghuizen. “PvdA-staatssecretaris Van Rijn zette zich in voor betere ouderenzorg. Wij trekken die lijn nu door”, redeneert Nijboer. Nu ik demissionair ben, kan ik meer mijn liefde verklaren aan mijn partij Martin van Rijn, PvdA-staatssecretaris Hij zegt dat de PvdA gaandeweg tot de conclusie kwam dat het eigen risico niet werkt, omdat de compensatie via de zorgtoeslag ‘niet zo gevoeld wordt’. Het was regeringspartner VVD die tegenhield dat er extra geld voor de verpleeghuizen kwam, aldus de PvdA. En PvdA-staatssecretaris Martin van Rijn? Hij wees beide moties van de PvdA-fractie af. Maar inhoudelijk steunt hij de nieuwe koers. “Nu ik demissionair ben, kan ik meer mijn liefde verklaren aan mijn partij”, sprak Van Rijn. “Ik beveel de partijen die nu formatiegesprekken voeren zeer aan om het verkiezingsprogramma van de PvdA nog eens te lezen.”

