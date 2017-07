Indonesië verbiedt radicale islamitische groepering

"Het decreet van de regering is draconische wetgeving" Andreas Harsono, Indonesië-onderzoeker van Human Rights Watch

De Indonesische regering zegt dat de beweging een bedreiging voor de nationale eenheid in Indonesië vormt. Volgens Freddy Haris van het ministerie van justitie keert Hizbut Tahrir zich tegen Pancasila, zo zegt hij tegen persbureau Associated Press. Pancasila is de filosofische grondslag van de Indonesische staat, en bevat vijf kernwaarden voor de Indonesische samenleving. Daarom vaardigde de regering een decreet uit waarin staat dat zij bevoegd is groeperingen op te doeken die in strijd zijn met de seculiere, pluralistische beginselen van het land. Dit kan zonder tussenkomst van de rechter.

Tegen democratie Hizbut Tahrir wil alle moslimlanden verenigen in één kalifaat waarbinnen de Sharia geldt. De beweging heeft ongeveer 40.000 aanhangers en is tegen democratie en kapitalisme. Ook is Hizbut Tahrir fel anti-Israëlitisch. Aanhangers van de partij gebruiken geen geweld, maar willen hun doelen via een vreedzame weg bereiken. Hizbut Tahrir zal zich niet stilhouden, waarschuwde woordvoerder Ismail Yusanto. Zijn organisatie wil het besluit van de Indonesische regering juridisch aanvechten. Ongeveer tweeduizend mensen steunden Hizbut Tahrir in een protestactie tegen de regering. Woordvoerder van de Nationale Politie Setyo Wasisto liet weten dat die actie geen enkele zin heeft. “Hizbut Tahrir is nu een illegale organisatie en wordt niet erkend. Wanneer ze demonstreren, drijven wij ze gewoon uiteen.” "Hizbut Tahrir is nu een illegale organisatie en wordt niet erkend. Wanneer ze demonstreren, drijven wij ze gewoon uiteen" Setyo Wasisto, woordvoerder van de Indonesische politie Aanleiding voor het decreet van de regering is de sterke opkomst van conservatief-islamitische groeperingen in Indonesië. Zo beïnvloedden islamistische groepen de recente verkiezingen voor het gouverneurschap van Jakarta. Radicale islamisten beschuldigden de christelijke gouverneur Basuki Tjahaja Purnama, ook wel ‘Ahok’ genoemd, van het beledigen van de islam. Ze eisten herhaaldelijk vervolging en organiseerden grootschalige demonstraties tegen hem. Mede daardoor verloor Purnama de verkiezingen van zijn islamitische tegenstrever Anies Baswedan. Op dit moment zit hij in de gevangenis wegens godslastering.

'Zorgwekkend besluit' Mensenrechtenorganisaties zijn boos over het besluit van de Indonesische regering. “Het is heel, heel zorgwekkend, ook omdat op deelname aan een verboden organisatie een maximumstraf staat van levenslang”, zegt Indonesië-onderzoeker Harsono. “De autoriteiten kunnen dit decreet in de toekomst ook gebruiken om andere groepen de mond te snoeren, zoals religieuze minderheden, linkse organisaties of Papoea-groeperingen.”

