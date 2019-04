Indiase politicus veroorzaakt rel met een opmerking over het ­ondergoed van zijn vrouwelijke rivaal

De linkse parlementariër Azam Khan suggereerde zondag in een verkiezingstoespraak in de deelstaat Uttar Pradesh dat zijn hindoe-nationalistische rivaal, ex-­actrice Jaya Prada, een ‘khaki onderbroek’ draagt. Het was een verwijzing naar de khaki korte broeken die in India van oudsher worden gedragen door leden van de RSS, een fascistoïde beweging.

Dat kwam hem op kritiek te staan van vrouwenrechtenactivisten. Er werd aangifte tegen hem gedaan en zijn opponente Jaya Prada verklaarde dat hij moest worden uitgesloten van de verkiezingen. “Ik ben een vrouw en ik kan niet eens herhalen wat hij zei.”

Maar Khan, die bekend staat om zijn controversiële opmerkingen, ontkent iets te hebben misdaan. Hoewel zijn uitlatingen op video zijn terug te kijken, stelt hij dat de media zijn woorden hebben verdraaid: “De media hebben het land schade berokkend.”

