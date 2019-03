In Westland wint Forum, want de partij neemt stelling over klimaat en migratie

Ze zit ‘effe een bakkie te doen’ op het terras aan het Wilhelminaplein in Naaldwijk. De 69-jarige Lenie Rolff doelt op haar koffie. Wat ze heeft gestemd? Mogen we best weten: Forum voor Democratie. “Baudet spreekt Westlanders aan”, zegt ze. “Het is een leuke vent en hij is echt duidelijk over thema’s die ze hier belangrijk vinden: migratie en klimaat.”

Ze neemt een slok. “Dat laatste wordt met die plannen van linkse partijen veel te duur. En dat er hier zo veel migranten komen, prima als ze werken. Maar als ze kabaal staan te maken voor de ingang van de supermarkt, dan vraag ik me af wat je hier komt doen.”

Geen verrassing Het Westland telt 108.800 inwoners. De opkomst was er hoog: 63,5 procent. Met 24,3 procent van de stemmen werd Forum voor Democratie hier ruim de grootste. In sporthal De Pijl in Naaldwijk worden donderdag de voorkeursstemmen geteld. Gisteren bleek al dat Forum voor Democratie in het Westland bijna 25% van de stemmen behaalde. © Inge Van Mill Voor Dave van der Meer, voormalig fractievoorzitter van de lokale partij LPF Westland, is die winst geen verrassing. Zijn partij heeft al sinds de oprichting korte lijntjes met de partij van Baudet, nodigt hem uit voor politieke avonden waar ook jongeren op af kwamen. En zijn partij heeft Forum deze verkiezingen aan standpunten geholpen. “Ze vroegen ons wat hier in Westland speelt, sommige punten uit hun programma komen rechtstreeks uit onze koker”, zegt hij. “Wat de partij ook kan hebben geholpen, zijn lokale influencers, mensen met een breed Westlands netwerk die actief zijn op Twitter en Facebook.” Baudet heeft de steun in de gemeente Westland niet alleen aan zijn politiek te danken. En dat kunnen Nic Vis (84) en zijn vrouw Ria (80) uit Wateringen wel begrijpen. “Hij heeft charisma en is academisch geschoold. Wilders is heel grof, maar Baudet zegt dan ‘we moeten het immigratiebeleid aanpakken’. Dat spreekt meer mensen aan”, zegt Nic Vis. Zelf stemde hij VVD, zijn vrouw CDA. Dat Baudet zo zou winnen hadden ze beiden niet verwacht.

Klimaatgekte Voor Westlandse tuinders heeft een stem op Forum een eigen verklaring. Zo stemt courgettekweker Bert Doelman (51) uit De Lier op die partij omdat zijn bedrijf niet van het gas af kan. “Courgettes groeien bij een temperatuur van 16 graden. Ik heb gas nodig om aan die temperatuur te komen. En als het kon, zou ik meteen overstappen op duurzamere restwarmte of aardwarmte, maar die opties zijn er nu niet of kan ik niet betalen.” De ‘klimaatgekte’ stuit hem tegen de borst. “In de glastuinbouw zijn we al twintig jaar bezig met de CO 2 -reductie.” Hij wijst naar boven. “Ik heb al die uitrolbare schermen laten ophangen, zodat de warmte in de kas beter blijft hangen. Maar het lijkt nooit genoeg, we moeten steeds weer bijbetalen.” Hij is even stil en lacht dan. “En Baudet hééft ook wel wat. Beetje studentikoos met die ‘uil van Minerva’. Vind ik wel grappig.” Op het Wilhelminaplein heeft Lenie Rolff haar bakkie op. Ze kijkt uit over het plein, waar Miranda Wesstein (19), Lizzy Möller (19) en Iris Zweistra (18), drie mbo-studenten, staan na te praten over de verkiezingen. Wesstein heeft niet gestemd, Möller op de VVD. Zweistra stemde op Forum. Lachend: “Op aanraden van m’n vriendje”.

De Forumstemmer wantrouwt de overheid Stemmers op Forum voor Democratie zijn overwegend werkende mannen uit de sociaal lagere middenklasse. “Ze willen zich afzetten tegen de gevestigde orde”, zegt opiniepeiler Peter Kanne.