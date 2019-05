In verdeeld België slaat Vlaanderen radicaal rechtsaf met grote winst Vlaams Belang

In België heeft het extreem-rechtse Vlaams Belang bij de landelijke en regionale verkiezingen een comeback gemaakt. De partij, die bij de vorige stembusgang ternauwernood de kiesdrempel haalde, boekte volgens de eerste uitslagen grote winst in Vlaanderen. Met mogelijk een verdrievoudiging van de stemmen naar 18 procent wordt de partij de tweede van die regio. Wallonië sloeg juist linksaf, met een flinke stijging voor de groene partij Ecolo.

De winst van Vlaams Belang ging vooral ten koste van de Nieuw-Vlaamse Alliantie (N-VA), de iets gematigder Vlaams-nationalistische partij die een groot deel van de afgelopen periode in de federale Belgische regering zat. N-VA bleef weliswaar de grootste partij in Vlaanderen, maar leed een flink verlies en komt uit rond de 27,5 procent.

Marrakesh-verdrag

Daarmee zijn de rollen omgedraaid. Het grote verlies van Vlaams Belang bij de vorige verkiezingen, in 2014, ging destijds gepaard met een onstuimige opmars van de N-VA onder leiding van de populaire Antwerpse burgemeester Bart De Wever. De partij werd de grootste in Vlaanderen en trad uiteindelijk toe tot de federale regering in Brussel, waar ze een coalitie vormde met Vlaamse christen-democraten en Vlaamse en Waalse liberalen. De Waal Charles Michel werd premier.

De N-VA deed er alles aan om in de regering de rechterflank afgedekt te houden, met onder meer een hard asielbeleid door N-VA-staatssecretaris Theo Francken. Toen vorig najaar het VN-Vluchtelingenverdrag ter ondertekening lag in Marrakesh eiste de N-VA dat België geen handtekening zou zetten. Nadat premier Michel dat geweigerd had, stapten de N-VA-ministers op.