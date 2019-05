In Venezuela ontvouwt zich een machtsstrijd in slow-motion

De revolutie is alwéér uitgesteld. Terwijl het op dinsdagochtend nog had geleken alsof het eindspel was begonnen in Venezuela. Want daar stond Juan Guaidó weer, zoals Venezuela hem de afgelopen maanden al vaker had gezien: oproepend tot opstand. Deze dinsdag deed hij dat in opzienbarend gezelschap: hij werd geflankeerd door enkele overgelopen militairen, en door Leopoldo López, zijn collega-oppositieleider, die eigenlijk al een paar jaar onder huisarrest stond, maar ‘op bevel van Guaidó’ bevrijd was.

Het effect waar Guaidó op had gehoopt bleef echter uit: de eerste deserterende schapen verleidden andere militairen niet om ook massaal over de dam te komen. Ondanks informatie die door de Amerikaanse regering verspreid werd, dat er al een vliegtuig klaar zou staan om Maduro in het buitenland in veiligheid te brengen, informatie die duidelijk bedoeld was om militairen zenuwachtig te maken over hun loyaliteit aan de president. En ondanks de brief die op sociale media circuleerde, waarin de chef van de gevreesde geheime politie Sebin zijn steun in leek te trekken voor Maduro.

Aan het einde van de dag leek de orde dus weer hersteld. Of, althans, het precaire evenwicht dat de afgelopen maanden in Venezuela voor orde moet doorgaan: president Maduro blijft beschikken over steun van de militairen en het overheidsapparaat, terwijl concurrent-president Guaidó de steun geniet van een groot deel van het Venezolaanse volk, dat helemaal klaas is met de diepe economische crisis en het wanbestuur waar het land al jaren onder zucht.

Ook de bijpassende retoriek zal de meeste Venezolanen bekend in de oren hebben geklonken: terwijl Maduro op televisie oreerde dat Venezuela wederom was ontkomen aan ‘neo-koloniale dominantie’, gooide Guaidó er nog maar eens een paar tweetjes uit waarin het einde voorspeld werd van de ‘usurpatie’, de oneigenlijke machtsuitoefening van Maduro. Beide kemphanen riepen hun aanhangers op om vandaag, op woensdag 1 mei, massaal de straat op te gaan.

Volstaat Maduro's strategie? Oppositieleider Leopoldo López heeft inmiddels alweer een veilig heenkomen gezocht in de Spaanse ambassade. Toch is het de vraag of Maduro verder kan volstaan met de strategie waar hij succesvol mee is geweest sinds Guaidó zichzelf in januari tot interim-president uitriep: Guaidó niet arresteren, om geen grotere volkswoede uit te lokken, maar hem gewoon een beetje laten roepen, en hopen dat zijn momentum langzaam wegzakt. Want het was voor het eerst sinds Guaidó zichzelf in januari tot interim-president uitriep, dat zijn retoriek gepaard leek te gaan met daadwerkelijke machtsuitoefening: de bevrijding van López. Bovendien lijkt de aanstelling van een nieuwe chef van de geheime politie Sebin te bevestigen dat de oude chef inderdaad gedeserteerd is. Maduro lijkt nu dus een daad te moeten stellen: als hij Guaidó nu nog steeds laat begaan, nadat die hem met de bevrijding van López heeft uitgedaagd, kan dat geïnterpreteerd worden als een teken van zwakte, in plaats van als een teken van superioriteit. Maar de arrestatie van Guaidó kan ook een keten van gebeurtenissen in gang zetten, die Maduro niet goed in de hand kan houden. Toch een eindspel dus? Het lijkt er misschien op, maar dat is niet voor het eerst. De machtsstrijd in Venezuela voltrekt zich al maanden in slow-motion, terwijl de status quo hardnekkig blijft.

