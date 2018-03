In Tubbergen blijft het CDA als vanouds de allergrootste

Slager Wim Oosterink haalt zijn schouders op en schept met een grote lepel gehakt in zijn vitrine. “Zo zijn wij”, verklaart hij de verkiezingsuitslag in zijn dorp Tubbergen. “Als hier iets goed is, dan is iets goed.”

Als het CDA de samenwerking met Gemeentebelang/VVD (4 zetels) voortzet, blijft alles gewoon bij het oude, denkt Oosterink, die in de hoofdwinkelstraat van Tubbergen zijn vlees verkoopt. En anders kan het CDA het ook alleen af, ze hebben een meerderheid.

“In de Randstad hebben ze eerder problemen. Dan gaan ze protesteren. Hier overleggen we rustig”, legt de slager uit, terwijl hij een bestelling klaarmaakt. “Daarnaast, ik heb niets met de politiek, maar ik ken de mensen die hier in de raad zitten. En als je het ergens niet mee eens bent, dan zeg je dat gewoon tegen ze.”

Paradepaardje CDA-partijleider Sybrand Buma verkoos Tubbergen tot zijn paradepaardje. Zo kwam hij met de stelling: ‘Nederland moet net zo veilig worden als Tubbergen’. Een pijnlijke uitspraak toen even later bekend werd dat een koppel uit de gemeente zich op een camping in de omgeving jarenlang had beziggehouden met mensenhandel. Voor debatten met de landelijke kopstukken kan ik me echt schamen. Net een kleuterklas en zo op de man Roy de Witte, lijsttrekker CDA Tubbergen In Tubbergen houden ze bovendien niet erg van de landelijke politiek, blijkt bij rondvraag in het dorp. “Voor debatten met de landelijke kopstukken kan ik me echt schamen. Net een kleuterklas en zo op de man”, zegt de lijsttrekker van het lokale CDA, Roy de Witte (30).