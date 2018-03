In sprookjesstad Vladimir stemt men op Poetin

"Wij zijn ouder dan Moskou." Alijona Fedjakova en Marina Balasjova refereren aan de tijd dat hun stad, Vladimir, nog de hoofdstad was van Rusland. Het is een opvallende uitspraak uit de mond van twee studenten. Maar Fedjakova en Balasjova zijn er trots op: de Russische geschiedenis is hen met de paplepel ingegoten en die van Vladimir in het bijzonder.

De uitspraak sluit ook naadloos aan bij datgene waar de Russische president Poetin zo graag de nadruk oplegt. Regelmatig spreekt hij over de rijke Russische geschiedenis en de orthodoxe kerk. Het is dus niet alleen de naam die Vladimir - 180 kilometer ten noordoosten van Moskou - verbindt met de Russische president.

De stad is onderdeel van de zogenoemde Gouden Ring rond Moskou - dat zijn twintig historische steden met stuk voor stuk een eigen Kremlin, talloze kerken en ander werelderfgoed. Het stadje met zo'n 350.000 inwoners is populair bij toeristen, voornamelijk afkomstig uit Azië en Rusland. De afgelopen jaren hebben de lokale autoriteiten flink geïnvesteerd om van Vladimir de sprookjesstad te maken die het tussen de elfde en dertiende eeuw moet zijn geweest (zie kader).

Je merkt dat de autoriteiten van Vladimir zich daarvan bewust zijn. Want onder de sprookjesachtige uitstraling gaat een andere wereld schuil. In de stad heerst, zeker bij de lokale autoriteiten, veel ontzag voor het centrale gezag in Moskou, en op een bepaalde manier ook angst.

Oppositiekandidaten, bijvoorbeeld Ksenia Sobtsjak, zijn onzichtbaar. In dat opzicht verschilt Vladimir niet van andere Russische steden. Maar een pikant detail is dat Vladimir en omgeving tijdens de presidentsverkiezingen van 2012 de laagste opkomst had van het hele land. Hoewel Poetin dit jaar vrijwel zeker met hoge percentages zal winnen en oppositiekandidaten als Sobtsjak slechts een paar procent van de stemmen zullen halen, is een hoge opkomst wel belangrijk voor Poetins machtsbasis.

Langs de doorgaande wegen staan billboards met president Poetin, recht in de camera kijkend. Het is een teken van de aanstaande verkiezingen op 18 maart, een niet toevallig gekozen datum. Het is die dag vier jaar geleden dat Rusland de Krim annexeerde.

De gouden koepels van de Kathedraal van de Ontslapenis van Moeder Gods glimmen in het zonlicht als nooit tevoren. De pastelkleurige gebouwen staan keurig in de verf en worden 's avonds verlicht. Zelfs de houten huizen, nog een overblijfsel uit de periode dat Vladimir slechts een nederzetting was, zijn goed onderhouden. 's Avonds verlichten paarse en rode neonlampen de cafés.

Met de overheid heeft de vrouw niet veel op. De autoriteiten hebben volgens de studente veel te veel in de melk te brokkelen, en dat beperkt kunstenaars in hun vrijheid. Het Russische ministerie van cultuur stelt geregeld voorwaarden aan theatervoorstellingen in ruil voor subsidies. Zonde, meent de kunstenares. Of ze gaat stemmen? Ze lacht en schudt dan haar hoofd. "We maken er grappen over in de klas en denken erover om heel groot de naam van een klasgenootje op het stemformulier te schrijven."

De studente is geboren in de regio en verhuisde naar Vladimir voor haar opleiding. Tegen wil en dank, want Moskou trekt meer. Daar gebeurt het op artistiek gebied. "In deze stad is slechts één theater."

Dat wordt duidelijk tijdens een bezoek aan een kunstacademie. Daar studeert een 20-jarige studente (echte naam bekend bij de redactie). De vrouw wil producent worden van toneelstukken. Ze vertelt over het Moskouse Gogol-centrum - een liberale broedplaats voor modern theater in Rusland. Als ze het voor het zeggen heeft, is de studente daar over een aantal jaren werkzaam en produceert ze onder meer toneelstukken van Tsjechov. "In het Gogol-centrum heerst vrijheid, daar kan alles."

Het toont de angst voor het centrale leiderschap, zeker als er verkiezingen in aantocht zijn. De autoriteiten in de regio lopen niet graag uit de pas en willen duidelijk maken dat ze wel degelijk kunnen optreden als de regels worden geschonden.

Het zijn dit soort geluiden waar de autoriteiten niet op zitten te wachten. Want op universiteiten en hogescholen is oppositiepoliticus Aleksej Navalny, die overigens niet mee mag doen aan de verkiezingen, erg populair. Na het gesprek met Trouw moet de studente zich melden bij de directie van de kunstacademie. De reden blijft onduidelijk, de naam van Navalny heeft ze niet in de mond genomen. Er wordt haar gevraagd waar ze over sprak met die onbekende persoon, vervolgens worden camerabeelden bekeken en moet de verslaggever zich melden bij de immigratiedienst.

Deze middag zijn ook vriendinnen van haar op bezoek. Ze hebben wat te vieren en drinken de wodka en cognac. "Laten we proosten", zegt Sjisjova keer op keer terwijl ze iedereen nog een klein glaasje met drank overhandigt. De vrouw heeft rode blosjes op haar wangen, het haar is rood geverfd en haar pretogen kijken tevreden de kring rond. Ze praat onophoudelijk en probeert haar gasten ingemaakte kersen te laten proeven.

Bijverdienen na het pensioen

Sjisjova heeft dit huis te danken aan haar vader die ten tijde van de Sovjet-Unie werkte voor de spoorwegen. Ze is er gelukkig. "In de zomer is het hier prachtig. Ja, er is veel veranderd. Vijftien jaar geleden was hier nog geen stromend water." Sjisjova is met pensioen, maar werkt desondanks nog in een ziekenhuis op de kinderafdeling. De meeste gepensioneerden in Rusland zien zich gedwongen bij te verdienen omdat het pensioen simpelweg niet volstaat.

Sjisjova klaagt niet, daarvoor is het leven te mooi. De dames beginnen een discussie over de Sovjet-Unie. Twee van de vier vrouwen verlangen terug naar die tijd toen de banen nog voor het oprapen lagen. Sjisjova haalt haar schouders op. "Ik stem gewoon op Poetin, zoals altijd. Ik weet niet of hij de beste politicus is die we hebben gehad, maar er is geen alternatief." Wat Poetin goed doet, zegt Sjisjova, is Rusland promoten in het buitenland.

Dat vindt ook bar-eigenaar Michail Pankratov (29). "Dat vind ik echt." Pankratov bezit een piepklein koffietentje in het hart van Vladimir. Het is in trek bij jonge mensen en toeristen vanwege de goede cappuccino's. De bar-eigenaar baseert zijn mening voornamelijk op het nieuws dat hij ziet op tv.

De Russische staats-televisie is voor veel Russen nog altijd de belangrijkste nieuwsvoorziening en deze zendt voornamelijk de successen uit die Poetin behaalt in het buitenland. Denk aan de annexatie van de Krim. Oekraïne is momenteel naar de achtergrond verdreven. De oorlog in Syrië, waar Rusland sinds 2015 vecht aan de zijde van president Assad, krijgt meer aandacht.

Pankratov is zich ervan bewust dat het Westen veel kritiek heeft op het autoritaire systeem in Rusland. "Maar weet je wat het is? Rusland heeft tijd nodig om zich om te vormen tot democratie. In de VS is dat proces toch ook geleidelijk gegaan. Wij zijn een groot land, en mensen zijn hier nu eenmaal niet erg politiek actief." Pankratov zelf overigens ook niet. "Ik weet nog niet wat ik ga stemmen. De verkiezingen hebben sowieso weinig invloed. Poetin wordt hoe dan ook weer president."