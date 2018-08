In Spanje zijn de anti-kwetswetten erg streng

In juni kwam er een einde aan zeven jaar conservatief bewind in Spanje. De regering-Rajoy die door het parlement naar huis werd gestuurd laat een erfenis achter van burgerrechtenbeperkende wetgeving, waarin de vrijheid van meningsuiting onder druk staat.

Het satirische tijdschrift Mongolia werd de afgelopen jaren met tal van aanklachten om de oren geslagen. Dit voorjaar nog werd het blad veroordeeld tot het betalen van 40.000 euro smartengeld voor het schenden van de eer van stierenvechter José Ortega Cano die door Mongolia als buitenaards wezen was afgebeeld.

Na het vonnis belandde hij overigens op Mongolia’s voorpagina. Ditmaal als Spaanse nationalist omringd door flessen drank en fladderende bankbiljetten. Niet dat Mongolia de boete lichtzinnig opneemt, want het blad heeft grote moeite om het hoofd financieel boven water te houden. Maar excuses maken zou lijnrecht ingaan tegen het eigen DNA, vindt medeoprichter Edu Galán.

Weinig zelfspot

Het maandblad met een oplage van 35 duizend stuks ( ter vergelijking: El País heeft er dagelijks 165 duizend) zag midden in de kredietcrisis het licht in een land waar zelfspot onontgonnen terrein is. “Spaanse politici kunnen nu eenmaal niet om zichzelf lachen”, zegt Galán. “En als ze dat wel doen, dan doen wij iets goed fout. Want het moet altijd schuren.”

Separatistenleider Puigdemont in een lullig geel Pokémonpakje. Voormalig premier Rajoy die een selfie neemt terwijl Barcelona achter hem in vlammen opgaat. Toen Catalaanse nationalisten en Spaanse unionisten het afgelopen najaar elkaars bloed wel konden drinken, maakte het satirische tijdschrift Mongolia zich schaamteloos vrolijk over de diepste politieke crisis die Spanje doormaakte sinds de Franco-dictatuur.

Het anarchistische Mongolia raakt met verzonnen interviews en keiharde fotomontages een snaar. Inmiddels treedt de driekoppige redactie op in een nieuwsprogramma op de Spaanse televisie en gaan zij met een theatervoorstelling het land door.