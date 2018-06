In Soseong-Ri willen ze geen schild, maar vrede

Ze zitten bovenaan het bergweggetje, op nog geen vijftig meter van de zwaarbewaakte Amerikaanse legerbasis. Ze ogen kwetsbaar, met hun kromme ruggen en hun wandelstokken, tegen een achtergrond van prikkeldraad en spijkermatten. Maar de grootmoeders van Soseong-Ri zijn vastberaden: elke dag houden ze hier een uur lang zitstaking, weer of geen weer, al bijna twee jaar.

“Het is lastig, maar we moeten dit doen”, zegt Do Geum-yeon (82), de meest spraakzame van het groepje, met een zwaar dialect. Ze zet haar protestbord recht en steekt geroutineerd haar vuist op. “Dit was een goed dorp, met goede lucht, maar nu verpesten ze het.”

Do woont sinds haar twintigste in Soseong-Ri, een bergdorpje zo’n 200 kilometer ten zuiden van Seoul. Het is een idyllische plek met amper zeventig inwoners, merendeels hoogbejaard, en een vallei vol meloen-, rijst- en sesamvelden. Maar de idylle wordt bedreigd, want in de bergen boven het dorp wordt het Amerikaanse raketafweersysteem Thaad uitgerold.

Sinds het raketschild begin vorig jaar geïnstalleerd werd, is het in ieder geval gedaan met de rust in So­seong-Ri. De grootmoeders klagen over lawaai en straling van het radarsysteem, en over de vele legertrucks en helikopters waarmee bouwmaterialen worden aangevoerd. Soms komt het ook tot opstootjes tussen politie en anti-oorlogsactivisten, die de trucks proberen tegen te houden.

“Dit is helemaal niet bedoeld voor onze nationale veiligheid”, zegt Lee Myung-hee (54), een kunstenares uit Seoul die hier een paar jaar geleden een huis kocht, met het idee haar pensioen in alle rust door te brengen. “Ik geloof niet dat Noord-Korea raketten op ons zou afschieten, want wij zijn één volk. De Amerikanen willen met Thaad gewoon hun positie als supermacht bevestigen.”

Protestdorp

Ondertussen is Soseong-Ri uitgegroeid tot een soort protestdorp, met vlaggen, spandoeken en muurschilderingen. Twee keer per week houden activisten samen met de grootmoeders een wake, onder toeziend oog van talrijke politieagenten. “Die politie is er niet om mij te beschermen, maar om me bang te maken”, zegt Do. “Dat maakt me boos. Ik blijf protesteren tot Thaad verdwijnt.”

Het verzet tegen Thaad is hevig, en past in een bredere trend van toenemende Zuid-Koreaanse scepsis over de Amerikaanse militaire aanwezigheid. In Zuid-Korea zijn in totaal 28.500 Amerikaanse soldaten gestationeerd. De twee landen vormen sinds het einde van de Koreaanse Oorlog een veiligheidsalliantie, die Zuid-Korea veiligheid en de VS een machtsbasis in de regio geeft.

Maar de laatste tijd wordt die veiligheidsalliantie openlijk in twijfel getrokken. President Trump vindt dat de Zuid-Koreanen niet genoeg bijdragen aan de Amerikaanse troepenmacht, en liet het Pentagon berekenen of het niet met wat minder soldaten zou kunnen. In Zuid-Korea is het onderwerp politiek taboe, maar zou de regering zich achter de schermen op een troepenreductie voorbereiden.

Aan de vooravond van de historische top tussen Trump en Kim Jong-un zijn dat belangrijke ontwikkelingen. Nu de onderlinge machtsverhoudingen en coalities in de regio mogelijk ingrijpend zullen veranderen, is het de vraag wat er met de ‘United State Forces Korea’ zal gebeuren. Vooral China, grote concurrent van de VS, ziet de troepen liefst naar huis terugkeren.