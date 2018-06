In Noord-Korea nog geen nieuws over deal tussen Kim en Trump

Aan het begin van de avond hadden Noord-Koreaanse media er in elk geval nog niets over gemeld. De media worden in het autocratische en communistische land volledig gecontroleerd door de staat en nieuws wordt vaak pas verslagen de dag nadat het is gebeurd.

Wel deden de Noord-Koreaanse media uitgebreid verslag van de aankomst van de grote leider een dag eerder in Singapore. Zo drukte de krant Rodong Sinmun op de voorpagina een reeks foto’s af van de wandeling die Kim maandagavond maakte in de stadstaat.

Volgens het Noord-Koreaanse staatspersbureau KCNA vond de dictator Singapore schoon en prachtig, en sprak hij de hoop uit om ‘in de toekomst op verschillende gebieden veel te leren van de kennis en ervaring van Singapore.’

Singapore als voorbeeld Experts speculeren dat Kim zo prominent aandacht liet besteden aan de rijke, moderne stadstaat omdat hij zijn 25 miljoen landgenoten een glimp wilde laten opvangen van hoe hun land zich kan ontwikkelen. De Noord-Koreaanse leider kondigde de laatste maanden aan dat hij een nieuwe koers wil inslaan, om zijn verpauperde land economisch op te stoten in de vaart der volkeren. “We laten het verleden achter ons”, verklaarde Kim vandaag zelf in Singapore. “Oude vooroordelen en praktijken functioneerden in het verleden als obstakels, maar die hebben we overwonnen.”