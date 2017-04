In Macedonië was de spanning nooit weg

Het was niet de vraag óf de bom in Macedonië zou barsten, maar wanneer. Het land lijkt een nieuwe (politieke) crisis tegemoet te treden nadat nationalisten donderdagavond het Macedonische parlement binnendrongen om zich te verzetten tegen de aanstelling van de nieuwe parlementsvoorzitter Talat Xhaferi, afkomstig van de etnisch Albanese partij.

Zonder veel tegenstand van de politie drongen de demonstranten het gebouw met vlaggen binnen. Vervolgens vielen ze de belangrijkste oppositieleider Zoran Zaev aan. De sociaal-democraat steunde, tot ongenoegen van de nationalisten, de aanstelling van Xhaferi. De bestorming liep uit de hand, meer dan honderd mensen raakten gewond.

De demonstraties in de zomer van 2015 waren succesvol, vooral omdat de onvrede zich manifesteerde in alle lagen van de maatschappij. De elite en de anarchisten liepen ineens zij aan zij.

Het protest verdiepte zich nadat oppositieleider Zaev nogal wat compromitterend materiaal over de premier verzamelde. Op bandopnamen was te horen hoe Gruevski iedereen in zijn omgeving - van de rechterlijke macht tot politici en van journalisten tot buitenlandse diplomaten en religieuze leiders - liet afluisteren. Overigens ontkent Gruevski de aantijgingen tot op de dag van vandaag.

Het geweld legt vooral een onderliggend probleem bloot. Het land is al twee jaar hopeloos verdeeld. In 2015 gingen de Macedoniërs massaal de straat op om zich te verzetten tegen de autocratische trekjes en de grootheidswaanzin van premier Nikola Gruevski, die Skopje wilde transformeren tot een hoofdstad vol met standbeelden van oude helden.

Het is een opvallende uitspraak. Vooral omdat Gruevski zelf jarenlang heeft geregeerd met de Albanezen. Dat ging meestal goed. Ook leidde het niet tot spanningen in de samenleving, een enkele incident uitgezonderd. De Albanezen maken zo’n 25 procent van de bevolking uit.

De protesten leidden tot het uitschrijven van nieuwe verkiezingen. De conservatieve partij van Gruevski, de VMRO, won de stembusgang in december vorig jaar met een kleine meerderheid, maar het was niet genoeg om te regeren zonder coalitiepartner.

Afbrokkelende steun

De huidige spanningen hebben dan ook niet zozeer te maken met etniciteit, hoewel de Albanezen de afgelopen weken wel de straat opgingen om hun wensen kenbaar te maken. De onrust is eerder toe te schrijven aan Gruevski die graag aan de macht wil blijven.

De bestorming komt de ex-premier niet slecht uit

Niet alleen in eigen land begint de steun af te brokkelen. Ook in Europa heeft Gruevski inmiddels veel vijanden. Dat terwijl de man zich aan het begin van zijn premierschap door voormalig president George Bush liet inspireren en toenadering zocht tot de Navo. Inmiddels heeft hij de band met Moskou versterkt. Hij is teleurgesteld in Europa nadat hij vergeefse pogingen deed zijn land lid te maken van de EU en de Navo. Griekenland blokkeert dat stelselmatig.

Ondertussen probeert Europa wel een bemiddelende rol te spelen in het huidige conflict en heeft het de afgelopen weken verschillende keren diplomaten naar Macedonië gestuurd om een oplossing te vinden voor de politieke impasse. Dat is tegen het zere been van Moskou. Rusland is bang dat door bemoeienis van Europa de spanningen op de Balkan alleen maar verder oplopen.