In Julianadorp houden ze een referendum over de nexit

De zwarte plakletters op de etalage melden dat hier ritssluitingen worden vervangen, elastiek kan worden vernieuwd, en verder is dit pand een paleis ‘voor al het in- en uitneemwerk’. Stembureau 25 in het Noord-Hollandse Julianadorp is gevestigd in een voormalig naaiatelier. Gelukkig staat er een bord voor de deur dat de nieuwe bestemming aangeeft.

De oude meneer W. Nieuwenhuis, ooit kapitein bij Nedloyd, schuifelt met de pijl mee het verlaten pand in, op naar de tafel met de voorzitter van het stembureau. “Misschien wel voor de allerlaatste keer”, zegt hij, want hij heeft niet zo lang meer. Zijn zeer broze gezondheid en zijn hoge leeftijd spelen hem parten. “Maar juist daarom heb ik alle moed bij elkaar geschraapt om toch mijn stem uit te brengen. Juist nu is het nodig. Als je hoort wat voor een onzin ze allemaal over Europa uitkramen. Juist de ouderen weten hoe belangrijk die samenwerking na de Tweede Wereldoorlog is.” En daar gaat hij, het hokje in, een rode stip in het juiste vakje, en dan weer vijf schuifels richting de gleuf van de stembus.

Na dit hartstochtelijke pleidooi om te gaan stemmen, hoort de nuancering dat Julianadorp eigenlijk in het land van de niet-stemmers ligt. Het valt onder de gemeente Den Helder, waar vier jaar geleden nog geen 29 procent van de kiesgerechtigden een stem uitbracht, terwijl het Nederlandse gemiddelde op ruim 37 procent lag. Bij stembureau 25 in Julianadorp lag dat nóg lager, slechts 22 procent van de bewoners kwam opdagen.

Inwoners van Julianadorp gaan naar de stembus voor de Europese Verkiezingen. © Jean-Pierre Jans

De vraag is of dat deze keer ook zo zal zijn. Want Julianadorp is tegenwoordig óók een bolwerk van Forum voor Democratie. In dit stembureau koos bij de Provinciale Staten-verkiezingen afgelopen maart bijna 25 procent voor FvD. Vier jaar geleden deed deze partij in Europa nog niet mee. Gaan de thuisblijvers van toen nu toch voor de eerste keer Forum stemmen en zal de opkomst daarmee hoger zijn?

Stemmen ‘op die mooie jongen’ Gedurende de dag is daar nog weinig van te zeggen. Volgens Manon Postma, de voorzitter van het stembureau is de opkomst dan nog ongeveer gelijk aan die van vier jaar geleden. Maar wat wel opvalt is dat veel stemmers hun keuze motiveren met een ‘ja’ of ‘nee’ tegen Europa. Alsof er een referendum rond de nexit gaande is. © Jean-Pierre Jans Mevrouw K. Faanhof zegt lachend dat ze voor de eerste keer ‘op die mooie jongen’ heeft gestemd, waarmee ze Thierry Baudet bedoelt. “Het oog wil ook wat.” Maar, zonder gekheid, ze staat ook achter zijn betoog. “Europa is niet meer wat het geweest is, en daar moeten we dus mee stoppen.” De gepensioneerde meneer A. Blom die daarna het oude naaiatelier verlaat, denkt precies zo. “Al dat heen en weer gereis van Brussel naar Straatsburg en weer terug, het is nergens voor nodig. En dan die declaraties van zo’n Sophie in ’t Veld van D66 en het salaris van Timmermans. De Europese Unie zit gewoon te ruim in haar jasje, terwijl in de Europese landen armoede heerst. Dat kan zo gewoon niet langer.” Maar er zijn ook opvallend veel kiezers die het met de oude meneer Nieuwenhuis eens zijn. Het echtpaar Melchers bijvoorbeeld is dit keer gaan stemmen omdat ‘er veel op het spel staat’. “Europa is uiterst belangrijk”, zegt meneer. “Je kunt je toch niet meer voorstellen dat elk land zijn eigen grenzen heeft”, zegt mevrouw. En dan de Van Eenennaams. Zij: “We moeten één zijn tegen de Russen”. Hij: “Al blijven we kritisch, met name op milieugebied. Die vergroening gaat veel te snel, maar die moet wel op Europese schaal plaatsvinden.” Zondag wordt bekend of Julianadorp uit de Europese Unie wil, of juist wil blijven. Lees hier al onze verslaggeving over de Europese Verkiezingen.

