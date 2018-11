In Iowa en New Hampshire zijn de campagnes voor het presidentschap al begonnen

In 2020 gaat het land immers alweer stemmen: net als begin deze maand over het Congres, maar ook over het presidentschap, en dat laatste is natuurlijk de hoofdprijs.

Dagelijks bespreken de aan politiek verslaafde nieuwszenders alweer de vraag welke politici de juiste golfbeweging in de gunst van die kiezers op zouden kunnen pikken. Vooral bij de Democraten is er een breed veld van veronderstelde kanshebbers. Bij degenen die genoemd worden in de media zijn zowel verliezers als winnaars van de Congresverkiezingen van begin deze maand. Beto O’Rourke redde het niet tegen de Republikein Ted Cruz in Texas, maar het scheelde niet veel, en dat is op zich al een prestatie. Hij is jong, dynamisch en latino, hij zou ook buiten de staat harten kunnen veroveren.

Sinds 1964 al wordt degene die Ohio wint ook president

En anders is daar nog Sherrod Brown, een wat ouder, rustiger type, die in Ohio zijn senaatszetel behield, terwijl veel andere belangrijke verkiezingen in de staat, zoals die voor gouverneur, door Republikeinen werden gewonnen. Sinds 1964 al wordt degene die Ohio wint ook president. Dus misschien kunnen de Democraten wel niet om Brown heen.

Maar die denkt nog na, vertelde hij zondag in het NBC-programma ‘Meet the Press’. En dat hij het tot nu toe echt niet ambieerde, maakte hij donderdag tegen de New York Times duidelijk, door te melden dat hij nog geen tripjes had gepland naar Iowa of New Hampshire, de staten waar begin 2020 voor het eerst naar de mening van Democratische kiezers wordt gevraagd. Hij grapte er bij dat hij vermoedelijk moeilijk aan tickets die kant op zou kunnen komen, omdat er al zoveel mensen heen willen.

Band scheppen En dat klopt. Want begin 2020 kijkt heel het land wie er in Iowa en New Hampshire laat zien dat hij een winnaar of bijna-winnaar is. Dat is historisch zo gegroeid, maar er zit ook wel een redelijke gedachte achter. Wie president wil worden, moet een band scheppen met de kiezers, laten zien dat hij de mensen begrijpt en goed kan uitleggen wat hij wil. Als ooit een andere staat het in zijn hoofd haalt om de eerste te willen zijn, haalt New Hampshire de datum ook naar voren Tijdens een campagne voor het presidentschap kun je in een land met 50 staten en 325 miljoen inwoners niet overal restaurantjes binnenstappen om wat met mensen te babbelen die er zitten te lunchen, of in zaaltjes met een paar honderd belangstellenden vragen over je programma beantwoorden. Maar in die eerste twee staten gaat dat nog heel goed, als je maar vroeg genoeg begint. En behoorlijk wat Democratische politici hebben zich al in Iowa en New Hampshire vertoond. Stembureau voor de Congresverkiezingen begin deze maand in Durham, New Hampshire. © Reuters Die twee staten zijn in een vriendschappelijke competitie verwikkeld over wie nu de meeste invloed heeft op de uiteindelijke keuze van de Amerikanen. Iowa is het eerst aan de beurt, maar daar wordt traditioneel gestemd in caucuses, openbare vergaderingen. In New Hampshire zijn het echte voorverkiezingen, en dus vinden ze in New Hampshire dat ze daar eigenlijk de eerste zijn. Dat is in die staat ook wettelijk vastgelegd, als ooit een andere staat het in zijn hoofd haalt om de eerste te willen zijn, haalt New Hampshire de datum ook naar voren. Ondertussen houden Iowa en New Hampshire nauwlettend in de gaten wie het meest in trek is bij politici met landelijke ambities. Voor Iowa volgt de website Iowa Starting Line het, voor New Hampshire de publieke radiozender NECN. Ze presenteren de kandidaten in volgorde van het aantal bezoeken.

Naamsbekendheid In beide staten blijkt vooral John Delaney de deur te hebben platgelopen. Hij is tot 31 december nog lid van het Huis van Afgevaardigden voor een district in Maryland, maar stelde zich niet herkiesbaar om zich volledig aan zijn campagne voor het presidentschap te kunnen wijden. Dat deed hij trouwens al langer – in september vorig jaar ging Trouw hem al een keer opzoeken in Brookline, New Hampshire. Daar was hij tot nu toe 35 keer, in Iowa 18 keer. Hij zet nu eenmaal alles op een overwinning in een van die vroege staten. Dat moet hem de naamsbekendheid opleveren die in de volgende staten succes mogelijk maakt. Bekend worden heeft iemand als Bernie Sanders niet nodig – de senator uit Vermont was dit jaar dan ook maar vier keer in buurstaat New Hampshire, en vier keer in Iowa. Hij is bovendien nog niet officieel kandidaat voor de Democratische presidentsnominatie, maar die bezoeken laten in elk geval zien dat hij de mogelijkheid openhoudt. Wat minder duidelijk is dat voor degenen die nog maar een enkele keer verschenen, zoals senator Cory Booker uit New Jersey (een keer in elke staat) of miljardair Tom Steyer (Iowa drie keer, New Hampshire een keer). Maar nu de Congresverkiezingen achter de rug zijn, zal het snel druk worden. Sherrod Brown mag wel ophouden met grappen maken en gauw zijn tickets boeken. Als hij president wil worden tenminste.

