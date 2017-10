In het PvdA-karkas zit nog wat leven

Gelukkig, de PvdA komt tot leven. In de bijna zeven maanden na de verpletterende verkiezingsnederlaag bijna niets van ze gehoord, maar nu er een regeerakkoord is, laten de sociaal-democraten de buitenwacht weten dat er nog wat beweging zit in het oude karkas.

Het is wellicht tekenend voor de ideologische verwarring in de partij dat er pas een teken van leven komt als er iets is om je gezamenlijk tegen af te zetten. Als je zelf geen echte ideeën hebt, kun je altijd nog zeggen dat de ideeën van anderen hel en verdoemenis over ons uit zullen storten.

De tijd dat de PvdA met recht en rede kon stellen een volkspartij te zijn, ligt achter ons. Daarin is de partij niet uniek

Zeven maanden zijn we verder, maar van een initiatief van de PvdA om tot een antwoord te komen op huidige maatschappelijke ontwikkelingen heeft de buitenwacht nog niets mogen vernemen. De waarschuwingen tegen het onheil dat Rutte III over ons uit dreigt te storten, klinken vooral vermoeid en in hevige mate versleten.