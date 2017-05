In het Huis van de Europese Geschiedenis is de Brexit al een museumstuk

Om de meest gestelde vraag over het nieuwe Huis van de Europese Geschiedenis meteen te beantwoorden: ja, er is een (kleine) brexit-vitrine. We zien een blanco Remain/Leave-stembiljet van die legendarische 23ste juni 2016, er zijn buttons voor en tegen en er hangt een rood 'Vote Leave'-T-shirt. Zo bezien 'hangt' de Brexit al in een museum nog voor de onderhandelingen hierover goed en wel zijn begonnen.

Daarmee verstommen mogelijke protestgeluiden dat het Huis, dat morgen de deuren opent voor het publiek, een propaganda-instrument van het Europees Parlement zou zijn, bedoeld om de EU te bewieroken als redder van de Europese mensheid. De Brexit zou in die opzet worden weggemoffeld, zo ging het gerucht. Maar het valt dus wel mee met die 'EUSSR', zoals rabiate eurofoben de EU graag noemen.

Het Huis is opgezet en gefinancierd door het Europees Parlement. De initiatiefnemer, de voormalige parlementsvoorzitter Hans-Gert Pöttering, was gisteren de trotse eregast bij de officiële opening van het gebouw in het Brusselse Leopoldpark, niet ver van het parlementscomplex.

'De generatie die de tragedies van de twintigste eeuw heeft meegemaakt en vervolgens de Europese Gemeenschappen heeft opgericht, is aan het verdwijnen', zo valt in de persmap te lezen. 'Daarom is het nu tijd om de ontwikkeling van de Europese integratie op een begrijpelijke manier aan een breder publiek te vertellen'.

'Geen sturing' De huidige parlementsvoorzitter Antonio Tajani probeerde gisteren de suggestie te ontkrachten dat hier EU-propaganda wordt bedreven. "Er zit geen sturing achter. Dit Huis staat open voor debat. Er zijn veel verschillende boodschappen te horen: over onze geschiedenis, onze erfenis, maar ook onze problemen en onze rampen. De belangrijkste sturing: we moeten met elkaar in debat gaan." De opbouw van het Huis is chronologisch. Helemaal onderin begint het met de donkere Middeleeuwen in Europa. Naarmate je hoger komt, neemt ook het (dag)licht toe. De een zal de expositie-onderdelen afwisselend noemen, een ander rommelig: je valt van een videomuur over de Franse revolutie via 'Vrouwen tegen kernwapens'-spandoeken in oude vakantieposters van Europese landen. Tekst loopt door onder foto. Een van de 'actievere' tentoonstellingsonderdelen in het nieuwe Huis van de Europese Geschiedenis. © REUTERS Bezoekers krijgen een tablet-computer die hen door het museum loodst - een onmisbaar hulpmiddel, want andere uitleg is er nauwelijks bij het ratjetoe aan installaties. Vandaag nemen de Europarlementariërs een kijkje in het museum. Dennis de Jong (SP) is op voorhand kritisch. Hij ziet overeenkomsten met het al bestaande bezoekerscentrum van het Europees Parlement, het Parlementarium. "Daar heb je een donkere gang over de tijd vóór de EU, daarna wordt alles mooi en kleurrijk, alsof het nu een paradijs is. In het Huis van de Europese Geschiedenis zie je een beetje dezelfde opbouw." Het grootste probleem volgens De Jong is dat het Huis zo nauw is verbonden aan het parlement. "Een instantie als de stad Brussel zou ook betrokken moeten zijn. Het is een toeristische attractie. Het is belangrijk dat mensen informatie krijgen over het Europese verleden. Dat is mooi en past goed in Brussel. Maar door het op te hangen aan het Europees Parlement wordt het aan alle kanten gepolitiseerd."

55,4 miljoen Het Huis van de Europese Geschiedenis in Brussel zou eigenlijk in 2014 open gaan, honderd jaar na het begin van de Eerste Wereldoorlog. Maar zoals vaker met dit soort projecten worden streefdata niet gehaald. Daar staat tegenover dat van budgetoverschrijding nauwelijks sprake is. De ontwikkeling van het Huis kostte 55,4 miljoen euro, geheel betaald door het Europees Parlement. De jaarlijkse kosten bedragen zo'n 13 miljoen. De expositieruimtes bevinden zich in het opgeknapte Eastmangebouw in het Leopoldpark, ruim tachtig jaar geleden gebouwd als tandheelkundige kliniek voor kansarme kinderen. Toegang tot het Huis is gratis. De publieksopening is morgen, als alle EU-instituties in Brussel hun jaarlijkse open dag houden. Hoe meer licht hoe recenter de geschiedenis. © REUTERS

