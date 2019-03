In Duitsland scoren de Groenen zelfs in het oosten

“We worden jonger, vrouwelijker en Oost-Duitser”, zegt Groenen-directeur Michael Kellner in het dagblad Die Welt. Ruim 10.000 leden traden in 2018 toe, het totale aantal ligt op 75.000. Vooral in het oosten is een sterke ledengroei: 19 procent, met nog hogere uitschieters in Brandenburg en Saksen.

Kellner schrijft de recordtoeloop bij de Groenen toe aan de opmars van het rechtspopulisme. Anti-immigratiepartij Alternative für Deutsch­­land (AfD) is vooral in het oosten sterk, soms zelfs de grootste partij. “Het verschijnen van AfD en Pegida heeft de mensen wakker geschud”, legt Kellner uit.

Polarisering

De groei van de Groenen toont de polarisering in de Duitse politiek, analyseert ook politicoloog Deniz Anan van de technische universiteit van München. De twee volkspartijen CDU en SPD hebben het moeilijk, de flanken groeien. De AfD en de Groenen vormen ‘ideologische tegenpolen’. Veel van de nieuwe Groenen-leden komen uit de middenpartijen, zegt Anan, net als bij de AfD.

De Groenen vonden in de deelstaten van de voormalige DDR nooit zo goed aansluiting, zegt Anan, ook al gingen ze in 1993 samen met de oostelijke partij Bündnis 90, die uit de burgerrechtbeweging stamde.

“Er was soms tot 20 procent werkloosheid en als je dan over klimaat begint – het kwam niet aan. Nu gaat het beter, de werkloosheid is lager. Het is het makkelijker om over ecologie te spreken.”

Wat de Groenen helpt is dat kli­maat­ver­an­de­ring en verduurzaming onderwerpen zijn die steeds meer leven Politicoloog Deniz Anan

Het is nog afwachten of de Groenen in het oosten echt voet aan de grond krijgen. “Nog steeds hebben Groenen het daar zeer moeilijk”, weet Anan. “In Saksen hebben ze 1700 leden. Weliswaar waren dat er in 2017 nog maar 850, maar het is nog steeds niks op een bevolking van 4 miljoen.” Bovendien: in het oosten zijn kiezers extreem veranderlijk. “Er is weinig binding met partijen.”

Wat de Groenen helpt is dat klimaatverandering en verduurzaming onderwerpen zijn die steeds meer leven, meent Anan – precies de thema’s waarmee de Groenen zich al sinds hun oprichting eind jaren zeventig profileren. “Het klimaat, de omschakeling naar duurzame stroom, dieselauto’s: er wordt in Duitsland de laatste tijd fel over gedebatteerd.”

Wat de Groenen in deze debatten meezit: ze hebben landelijk al sinds 2005 niet meer meegeregeerd en hoeven dus ook geen impopulair beleid of compromissen met rechts te verdedigen. Iets wat de SPD wel moet doen. De partij zit in het tweede opeenvolgende kabinet met Merkel en dat doet haar weinig goed. In de landelijke peilingen hebben de Groenen de sociaal-democraten al bijna ingehaald.