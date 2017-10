In dit politieke vacuüm spaart niemand de minister

De contrasten waren groot, vandaag aan het Binnenhof. Terwijl VVD, CDA, D66 en ChristenUnie weer bij elkaar zaten om de presentatie van hun regeerakkoord voor te bereiden - naar verwachting is het maandag zover - vond minister Jeanine Hennis van defensie de aanstaande coalitiepartijen tegenover zich in het debat over het mortierongeluk in Mali dat twee militairen het leven kostte.

Doorgaans trekken coalitiepartijen samen op in debatten waarin de toekomst van een bewindspersoon op het spel staat, maar in het huidige politieke vacuüm kozen alle partijen hun eigen pad. Kamerleden van CDA, D66, ChristenUnie en ook de PvdA overspoelden Hennis met kritische vragen naar aanleiding van het snoeiharde rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV). De VVD legde hen daarbij geen strobreed in de weg.

Zo spuiden CDA, D66 en ChristenUnie ongebonden hun kritiek op een VVD-minister die eerder zei graag te willen terugkeren in het nieuwe kabinet.

Hoe kon het dat militairen in Mali over zulke onbetrouwbare mortieren beschikten, wilde Joël Voordewind van de ChristenUnie bijvoorbeeld weten. “Dit type granaat is eerder in Afghanistan gebruikt. Daar zaten weigeraars en blindgangers bij. Als je deze kennis hebt, dan moeten alle alarmbellen toch afgaan? Hoe verklaart u dat hetzelfde type in Mali is gebruikt?”