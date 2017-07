In Denizli is de mislukte coup nog altijd tastbaar

De zomer kruipt langzaam voorbij in een Turkse provinciestad als Denizli. Tijddodende tieners ontsnappen aan de hitte in de theehuisjes van een klein centrum. Daarachter lopen de betonformaties van recentelijk uit de grond gestampte woonwijken langzaam over in de brandende hitte van westelijk Anatolië.

Zoals wel meer steden in het Turkse binnenland maakte Denizli een recente groei door. De bevolking steeg naar meer dan een half miljoen en de textielindustrie bloeide op. Dat was deels het werk van de verschillende religieuze organisaties die zich hier sinds de jaren negentig op het zakenleven stortten.

Eén daarvan was de Gülen-beweging. Het netwerk werd zeer invloedrijk binnen de textielindustrie en richtte verschillende scholen, vakbonden, gezondheidsinstellingen en andere organisaties op. Na de coup-poging van afgelopen jaar werden deze gesloten. Zelfs de president van de lokale Kamer van Koophandel bleek een gülenist en verdween de gevangenis in op verdenking van medeplichtigheid aan de coup.

In de huiskamer Veranderingen aan de top druppelen door tot in de huiskamer, stelt Gökhan, die niet met zijn achternaam in de krant wil. "Er wordt hier veel geroddeld", verklaart de student. "Zeker in de rijkere milieus kent iedereen wel iemand in de Gülen-beweging." Gökhan geniet sinds dit jaar van zijn studentenleven ver van huis. Een conservatieve opvoeding in de provincie maakte plaats voor de grote stad, feest en vrouwen. Thuis bij zijn familie vindt hij het niet alleen saai maar vooral ook confronterend, want Gökhan zat tien jaar op een Gülen-school. Thuis bij zijn familie vindt Gökhan het niet alleen saai maar vooral ook confronterend, want hij zat tien jaar op een Gülen-school Deze werd samen met bijna duizend andere scholen direct na de coup-poging gesloten. "Ik zag op tv hoe het gebouw werd leeggehaald", vertelt Gökhan terwijl hij door zijn thee roert. "De leraren bekeken het zinkende schip, de adjunct-directeur hielp zelfs mee met inpakken." De Turkse regering vindt deze maatregelen nodig in de strijd tegen de Gülen-beweging, die volgens haar achter de mislukte coup zit. De instellingen leverden namelijk veel geld op, verspreidden het gedachtegoed van Gülen en moedigden leerlingen actief aan om bepaalde banen binnen de ambtenarij, de rechterlijke macht of het zakenleven te bemachtigen. Volgens Gökhan was zijn school inderdaad een springplank naar een glansrijke carrière. Maar ironisch genoeg maakte ook de AKP-regering er gebruik van, zegt hij. "Het was nu eenmaal de beste school van de stad. De AKP werkte veel samen met mijn school en alle belangrijke families stuurden hun kinderen er naartoe."

Sociale status Nu zitten veel van Gökhans voormalige leraren in de gevangenis. Zij die vrijuit gingen, verloren hun sociale aanzien. De eerste maanden na de coup-poging waren heel onwerkelijk, zegt Gökhan. "Ik zag een keer toen ik boodschappen deed een van onze leraren achter de toonbank staan. We keken elkaar aan, maar zeiden niets tegen elkaar. Hij gaf me alleen een moedeloze blik. Buiten trilde ik van woede. Hoe had het zo ver kunnen komen dat onze vroegere leraar nu brood moest verkopen?" Hoe heeft het zo ver kunnen komen dat onze vroegere leraar nu brood moet verkopen? Gökhan Het meest maakt de student zich zorgen om zijn favoriete oud-leraar, Emre. "Hij was als een mentor voor ons. Ik herinner me nog goed hoe we samen tot diep in de nacht doorwerkten om ons voor te bereiden op de toelatingsexamens van de universiteit." Emre werd niet gearresteerd, maar belandde al snel na de mislukte staatsgreep in financiële problemen. Ouders die nog duizenden lira's voor bijlessen schuldig waren, weigerden de docent ineens te betalen. "Ze weten dat hij vanwege zijn situatie toch niets kan doen", verklaart Gökhan. "De coup-poging heeft hun schulden schoongewassen." Bovendien raakte Gökhans vroegere mentor sociaal geïsoleerd. Mensen op straat negeren hem, leerlingen komen niet meer op bezoek. Gökhan is een van de weinigen die nog contact met hem heeft. "Ik zie hoe hij hier emotioneel onder lijdt. Hij vertelt mij regelmatig dat hij denkt aan alles wat hij voor ons gedaan heeft. Het voelt voor hem alsof hij in zijn rug gestoken is."

Beklemmende sfeer Het blijft even stil. "Het is heel moeilijk om je leraar zo te zien", zegt Gökhan zacht. "Als ik in Denizli ben, probeer ik hem altijd op te zoeken. Maar ik kan niets voor hem doen." Misschien wil de student ook daarom de beklemmende sfeer van zijn geboorteplaats weer zo snel mogelijk achter zich laten. Hoewel de zomervakantie nog niet voorbij is, vertrekt hij volgende week weer naar de universiteit. Dat hij daar een plekje heeft weten te bemachtigen, is te danken aan de bijlessen van Emre, beseft hij. "Misschien waren er dingen die we niet wisten", concludeert Gökhan. "Ikzelf vond die hele Gülen al jaren een schimmig figuur, maar we kwamen daar voor het goede onderwijs. Daarvoor blijf ik mijn leraren altijd dankbaar." Lees ook: Niet alleen aanhangers van Erdogan verdenken Gülen van de coup

