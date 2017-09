In Den Haag blijft het stil over het vluchtelingenvoorstel

De verdeling van vluchtelingen in Europa ligt in politiek Den Haag hypergevoelig. Bronnen rond de formatie stellen dat de besprekingen over migratie nog niet zijn afgerond. De standpunten van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie over dit onderwerp, en over een eventueel nieuw kinderpardon, liggen nog ver uit elkaar terwijl het nog steeds de bedoeling is dat er over ongeveer een week een regeerakkoord ligt.

Lees verder na de advertentie

Een reactie op het plan van de Europese Commissie om de komende twee jaar 50.000 vluchtelingen op te nemen uit Afrika en het Midden-Oosten hielden Kamerleden van de betrokken partijen af. “Ik kan er nu niets over zeggen”, stelt Joël Voordewind van de ChristenUnie. “Kom over een paar weken maar terug”, zegt zijn collega Maarten Groothuizen van D66.

Bij de entree van de Stadhouderskamer waar de vier partijen onderhandelen verklaarde D66-voorman Pechtold: “Ook de komende jaren zullen we worden geconfronteerd met een vluchtelingenstroom , maar ik kan niet vooruitlopen op hoe wij daarmee willen omgaan.” ChristenUnie-leider Segers: “Vluchtelingen zijn in Europa een gedeelde verantwoordelijkheid en wij moeten het nog hebben over hoe wij dat gaan invullen.”

Taak van Brussel Uit de verkiezingscampagne is bekend dat D66 en ChristenUnie meer ruimte willen maken om vluchtelingen op te nemen dan VVD en CDA. Daarbij is tussen D66 en ChristenUnie een onderscheid dat de Democraten meer heil zien in een Brusselse taak bij de migratiekwestie, dan de ChristenUnie. Al voor de vluchtelingencrisis van 2015 was er een hevig debat in Den Haag over het opnemen van 250 Syriërs bovenop de 500 vluchtelingen die Nederland jaarlijks via de internationale hulporganisatie UNHCR uitnodigt. Met het plan dat Brussel gisteren presenteerde komt deze discussie weer op tafel. Overigens zijn volgens EU-cijfers bovenop de 500 vluchtelingen die toch al uitgenodigd zouden worden sinds maart 2016 wel 1386 Syriërs opgenomen als gevolg van de Turkije-deal, de afspraak dat Griekenland migranten mag terugsturen naar Turkije en dat Europa Syriërs uit Turkije laat overkomen.

Migratiedeskundige Strik heeft moeite met vrijwilligheid deal Strik heeft moeite met het vrijwillige karakter van de deal Migratiedeskundige Tineke Strik noemt het voorstel nogal eenzijdig. Ze juicht het toe dat 50.000 vluchtelingen uit Afrika nu ook via een legale weg toegang krijgen tot Europa, maar het eigen belang blijft ook in dit plan te veel voorop staan, vindt Strik. Ze is senator voor GroenLinks en universitair docent migratierecht in Nijmegen. Strik heeft moeite met het vrijwillige karakter van de deal, hoewel Europese landen een financiële vergoeding krijgen als ze de vluchtelingen opnemen. “Het is niet genoeg, dat is in het verleden vaak genoeg gebleken. Alle lidstaten gaan dan zitten afwachten. Als land A niets doet, houdt land B zich ook stil.” Het blijft lastig, want toen de lidstaten twee jaar geleden stemden voor het verplicht opnemen van vluchtelingen, riep dat vooral in Oost-Europa weerstand op. Van het oorspronkelijke plan om 160.000 vluchtelingen te verdelen, is weinig terecht gekomen. Strik: “Toch denk ik dat we die kant op moeten. Het voordeel van verplichting is dat je lidstaten daadwerkelijk kunt aanspreken op het feit dat ze zich niet houden aan hun afspraken.”