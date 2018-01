In de Mexicaanse politiek lijkt partijtje wisselen een geliefde volkssport

Sterker nog, van de ene op de andere dag werd hij gebombardeerd tot woordvoerder van José Antonio Meade, die voor de Pri de presidentsverkiezingen van komende zomer moet gaan winnen. En dat terwijl Lozano enkele jaren geleden nog grote kritiek uitte op het financiële beleid van de regering-Peña Nieto, waarvan Meade pikant genoeg de laatste anderhalf jaar als minister van financiën fungeerde.

Het is niet de eerste keer dat Lozano zo'n opmerkelijke sprong maakt. In 2005 deed hij precies het omgekeerde: hij stapte over van Pri naar Pan. Lozano is wat in de Mexicaanse volksmond een chapulín heet, een sprinkhaan; een politicus die, zo het hun carrière uitkomt, van de ene naar de baan en van de ene naar de andere partij hoppen. Lozano is dan ook lang niet de enige. In een politiek systeem waar cliëntelisme en corruptie welig tieren, lijkt partijtje wisselen een geliefde volkssport.

Alle politieke partijen, van links tot rechts, zitten zonder uitzondering vol sprinkhanen.

De chapulines maken hun sprongen zelden om ideologische redenen. Meestal is het puur opportunisme; bij de ene partij lukt het ze niet een parlementaire zetel of een gouverneurschap te krijgen, dus proberen ze het maar bij een concurrent. Die vinden het wel best, want een sprinkhaan brengt stemmen en campagnegeld met zich mee. Alle partijen, van links tot rechts, zitten zonder uitzondering vol sprinkhanen.