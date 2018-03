In Catalonië is het vreedzame protest omgeslagen in vlammen en klappen

De protesten in Catalonië zijn grimmig sinds de afgezette regiopresident Carles Puigdemont zondag in Duitsland werd opgepakt.

Gisteravond poogden honderden actievoerders Barcelona’s grootste treinstation Sants te omsingelen. “Het zijn jullie bestuurders die vastzitten!”, riepen de demonstranten naar passerende reizigers.

Eerder op de dag barricadeerden tientallen separatisten belangrijke verkeersaders in Catalonië uit protest tegen de aanhouding en mogelijke uitlevering van hun leider, die sinds eind oktober op de vlucht was voor de Spaanse justitie.

Gewonden

Demonstraties van onafhankelijkheidsgezinden in de Spaanse regio baarden eerder opzien door de mobilisatie van veel demonstranten in korte tijd die doorgaans vreedzaam de straat opgingen. Inmiddels lijkt de sfeer omgeslagen: zondag gingen in Barcelona vuilnisbakken in vlammen op en vielen bij het treffen tussen de mobiele eenheid en separatistische manifestanten een kleine honderd licht gewonden; negen betogers werden opgepakt.

Zogenoemde ‘Comités ter Verdediging van de Republiek’ sturen via sociale media de demonstranten aan onder de hashtag #PrimaveraCatalana (Catalaanse Lente). Daar klinkt de oproep om de regio plat te leggen met blokkades en een staking.

De protestcomités zouden gelieerd zijn aan separatistische burgerorganisaties en de uiterst linkse CUP. De splinterpartij die de Catalaanse separatisten aan een meerderheid helpt in het parlement eist dat een nieuwe regioregering snel werk maakt van de vorig jaar uitgeroepen onafhankelijkheid van Catalonië.

De steun voor een harde breuk met Spanje is afgenomen sinds het referendum over on­af­han­ke­lijk­heid

Dit terwijl de separatisten juist in het nauw zitten. De Spaanse justitie verdenkt de vorig jaar afgezette regioregering van Puigdemont van rebellie en misbruik van publiek geld voor het onafhankelijkheidsproject. Met de aanhouding van de voormalige regiopresident lijkt berechting door Spanje van de belangrijkste separatistische kopstukken in Catalonië een stap dichterbij. Het is de vraag of de separatisten nu nog wel genoeg politiek doorzettingsvermogen hebben om een daadkrachtige regering te vormen.