In Caracas gaat nu letterlijk het licht uit

Net tijdens de drukke avondspits van donderdag werd Caracas getroffen. Stoplichten vielen uit, metro’s stopten met rijden, lampen doofden. Op straat vormden zich dikke hagen mensen, die naar huis moesten lopen. In een ziekenhuis waar ook de noodvoorziening niet bleek te werken, stonden ouders doodsangsten uit, terwijl verplegers bij kaarslicht couveusebaby’s verzorgden.

Problemen met de elektriciteitsvoorziening zijn er al langer in Venezuela, waar de economische crisis steeds dieper in het dagelijks leven ingrijpt. Maar tot nu toe was hoofdstad Caracas gespaard gebleven. “Een beetje geduld”, maande de minister van communicatie aanvankelijk op de staatstelevisie, voordat ook die uitviel. Binnen een paar uur zou alles opgelost zijn.

Maar terwijl de avond viel, en de duisternis de hoofdstad steeds meer in een spookstad veranderde, bleek dat deze stroomstoring van een ander kaliber was. Mensen hingen uit het raam en sloegen uit frustratie met bestek op pannen. De mensen die nog stroom in hun mobieltje hadden, deelden plaatjes van pikdonkere straten en wolkenkrabbers op sociale media.

‘Sabotage van een stuwdam’

Intussen broedden de hoofdrolspelers van het politieke drama dat Venezuela nu al twee maanden verdeelt op metaforen en verklaringen. “Het licht komt terug als de illegale toe-eigening van de macht stopt”, twitterde Juan Guaidó, de parlementsvoorzitter die zichzelf in januari tot waarnemend president uitriep. Zittend president Nicolás Maduro besloot dat de stroomuitval aan Amerikaanse sabotage van een stuwdam te wijten was: “De elektrische oorlog die door het imperialisme van de VS tegen ons volk gevoerd wordt, zal verslagen worden.”

De Amerikaanse minister van buitenlandse zaken Mike Pompeo reageerde met de boodschap dat het beleid van Maduro ‘niets dan duisternis brengt’. ‘Geen voedsel meer, geen medicijnen meer, en nou geen stroom meer. Straks: geen Maduro meer’, tweette hij.

De elektrische oorlog die door het imperialisme van de VS tegen ons volk gevoerd wordt, zal verslagen worden Nicolás Maduro, de zittende president van Venezuela

Dat klinkt zelfverzekerd, maar de meest passende metafoor is waarschijnlijk dat ze allemaal in het duister tasten over de toekomst van het land. Dat verkeert nu al twee maanden in een patstelling. Juan Guaidó slaagt er maar niet in om Maduro ten val te brengen met demonstraties. Aan de andere kant: dat hij nog steeds niet in de gevangenis zit, geeft aan dat de Venezolaanse regering toch bang is om van hem een martelaar te maken. Voor zaterdag staan er weer protesten in de agenda, van aanhangers van beide rivaliserende presidenten.

Als Guaidó nog een beetje hoop had dat de Amerikanen hem eventueel militair te hulp zouden komen bij het doorbreken van die patstelling, dan werd die deze week ook definitief de grond ingeboord. Want in een telefoongesprek met een Russische comedian, die zich voordeed als een Zwitserse politicus die wilde overleggen over sancties tegen Venezuela, liet de Amerikaanse speciaal gezant voor het land zich verleiden tot uitspraken over de strategie. Amerika zal geen wapens inzetten, vertelde hij in de opname, “tenzij het regime iets totaal gestoords doet, zoals de Amerikaanse ambassade aanvallen. Maar we hebben aanwijzingen dat sommige mensen in het leger nerveus zijn over een invasie, en wij denken dat het nuttig is om ze nerveus te houden.”

Dat hoeven ze nu dus niet meer te zijn. Maar de moeite die het de regering kost om de stroomvoorziening te herstellen zal Maduro toch ook zenuwachtig maken. Ook op vrijdagochtend, lokale tijd, waren de stopcontacten nog dood en moest Maduro aankondigen dat scholen en kantoren die dag gesloten zouden blijven.