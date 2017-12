In Alabama werd ook gestemd op SpongeBob SquarePants

Veel inwoners van Alabama zaten bij de Senaatsverkiezingen twee weken geleden met de handen in het haar. Op wie moesten ze stemmen, als de ene kandidaat niet past bij hun overwegend Republikeinse overtuigingen (Doug Jones) en de andere kandidaat wordt beschuldigd van het lastigvallen - en zelfs aanranden - van jonge meisjes (Roy Moore)?

Lees verder na de advertentie

De zogenoemde write-instem bood voor meer dan 22.800 van de ruim 1,3 miljoen stemmers soelaas. Zij stemden niet op één van de twee kandidaten op het stembiljet, maar noteerden hun eigen, soms fictieve, alternatief. Jones versloeg Moore met een marge van minder dan 21.000 stemmen, dus het lijkt erop dat de ludieke write-instemmen een rol speelden in de uiteindelijke uitslag.

Veertien dagen na de verkiezingen zijn de hersenspinsels van alle stemmers per county vrijgegeven. De ene inwoner heeft nog meer zijn best gedaan iets unieks te verzinnen dan de andere. Zo kreeg Bozo de Clown een handjevol kiezers achter zich, wist Mickey Mouse door heel Alamaba stemmers voor zich te winnen en werd SpongeBob vereerd met een stem uit het stadje Huntsville.

Ook historische figuren kregen de steun van stemmers. Jezus Christus sleepte een deel van de stemmen binnen - niet gek in een staat waar meer dan negen op de tien volwassenen zichzelf christen noemt.

Maar ook oud-presidenten als Andrew Jackson (1829-1837) en Ronald Reagan kregen na hun dood nog een paar turfstreepjes achter hun naam.

Nick Saban, hoofdcoach van het Alabama American Footballteam, kreeg minstens 426 write-instemmen.

Zo’n 7800 kiezers probeerden nog echt een verschil te maken met hun stem. Zij schreven Luther Strange op het biljet, de Republikeinse kandidaat die in de voorverkiezingen van Roy Moore had verloren, in de hoop dat hij misschien toch nog zou winnen.