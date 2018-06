Immigrantenkinderen scheiden van hun ouders gaat ook Trumps vrienden te ver

Het was geen gewone, dolgedraaide twitteraar die gisteren de regering-Trump vergeleek met het naziregime in Duitsland, maar Michael Hayden, voormalig directeur van de CIA. "Andere regeringen hebben moeders en kinderen gescheiden", zette hij boven een foto van concentratiekamp Auschwitz-Birkenau.

Hayden uitte daarmee zijn afschuw over het uit elkaar halen van ouders en kinderen wanneer die illegaal de Amerikaanse grens over komen en betrapt worden. De grenspolitie doet dat stelselmatig sinds vorige maand. Er zijn al zo'n tweeduizend kinderen gehuisvest in provisorische kampen. De regering zegt dat de wet het eist, maar ook dat het de bedoeling is immigranten af te schrikken.

De verontwaardiging in de VS houdt zich niet aan de gebruikelijke partijgrenzen. Hayden werkte voor de vorige Republikeinse president, George W. Bush. Diens vrouw, voormalig first lady Laura Bush hield zich altijd ver van de politiek, maar stuurde nu een artikel naar The Washington Post waarin ze de maatregelen wreed, immoreel en hartverscheurend noemt. Dominee Franklin Graham, zoon van de beroemde evangelist Billy Graham en een aanhanger van Trump, noemt het beleid schandalig.

Ze worden als wapens ingezet Thomas Wensky

In bad In Amerikaanse media verschenen berichten over schrijnende gevallen: een advocaat hoorde van een moeder dat haar kind bij haar was weggehaald terwijl ze het de borst gaf. Anderen vertelden dat bewakers met hun kind wegliepen met de smoes dat het in bad moest en dat ze het niet meer terugzagen, wat tv-commentator Joe Scarborough van tv-zender MSNBC eveneens aan nazi-concentratiekampen herinnerde. De voorzitter van de Amerikaanse academie voor kindergeneeskunde, Colleen Kraft, zag met eigen ogen hoe een huilend kind van nog geen twee jaar oud niet door verzorgers mocht worden opgetild en getroost, omdat de regels van de opvang dat niet toelieten. De autoriteiten ontkennen sommige van die voorvallen, en zeggen dat ze alle moeite doen om het contact tussen de ouders en hun kinderen in stand te houden. Maar The New York Times interviewde een vrouw in Guatemala die van haar zoon werd gescheiden en zonder hem het land uit werd gezet. Wanneer ze hem terug zal zien, is onzeker, omdat uitzettingsprocedures voor kinderen veel langer duren. Een foto van de U.S. Customs and Border Protection van de opvang van kinderen nadat ze van hun ouders zijn gescheiden. © AP Donald Trump was gisteren nog niet onder de indruk. Hij sloeg terug met een recentere analogie: "De misdaad in Duitsland rijst de pan uit. Grote fout, overal in Europa, om miljoenen mensen binnen te laten die zo sterk en gewelddadig hun cultuur hebben veranderd!"

Gijzelaars Daarmee schildert hij immigratie zoals steeds af als een bedreiging die harde maatregelen rechtvaardigt. Trump overlegt vanavond met de Republikeinen in het Huis van Afgevaardigden over hun plannen op het gebied van immigratiewetgeving. Daarin komt ook een verbod voor op het scheiden van gezinnen. Maar Trump wil met die plannen pas instemmen als hij zijn zin krijgt op een aantal andere terreinen, zoals geld voor zijn muur bij Mexico, en als die plannen het ook halen in het Congres, waarvoor ook stemmen van Democraten nodig zijn. Daarmee zijn de kinderen - en hun wanhopige ouders - in feite gijzelaars in het verbitterde debat in de VS over immigratie. "Ze worden als wapens ingezet", zei de aartsbisschop van Miami, Thomas Wensky, zaterdag. Eerder viel dat lot al de 'Dreamers' ten deel, jonge Amerikanen die als kind met hun ouders illegaal naar de VS kwamen en nooit een ander land hebben gekend. Onder president Barack Obama kregen ze tijdelijke verblijfsvergunningen, maar Trump zette de uitgifte stop in de hoop de Democraten te dwingen in te stemmen met een strenger immigratiebeleid. Trump zegt dat de wet moet worden gewijzigd, maar critici zeggen dat hij vandaag nog terug kan naar het lankmoediger beleid van zijn voorgangers Die zijn dat niet van plan. En het langzaam luider wordende koor van Republikeinse critici doet vermoeden dat Trump op een van de belangrijkste strijdtonelen van zijn presidentschap deze slag verliest. Al hield hij gisteravond nog vol: "De Verenigde Staten worden geen migrantenkamp."

Lankmoediger Vorige maand kondigde minister van justitie Jeff Sessions het aan: voortaan zou geen enkele illegale immigrant meer worden ontzien. Iedereen die door de grenspolitie wordt opgepakt, wordt sindsdien niet alleen vastgehouden maar ook voor de rechter gebracht wegens het vergrijp 'illegaal het land binnenkomen'. Dat besluit leidde automatisch tot het apart vastzetten van kinderen, want als de ouders in hechtenis zitten, wordt het kind volgens de wet automatisch alleenstaand. President Trump zegt dat dit pas kan veranderen als de wet wordt gewijzigd. Maar zijn critici zeggen dat hij vandaag nog kan terugkeren naar het lankmoediger beleid van zijn voorgangers Obama en Bush.

Diep beklagenswaardig Trumps harde immigratiebeleid heeft een voor hem gevaarlijk neveneffect: boosheid in de biblebelt. Op de mat van het Witte Huis vielen de afgelopen dagen brieven van grote kerkgenootschappen en christelijke organisaties, met telkens dezelfde boodschap: kinderen scheiden van hun ouders druist in tegen christelijke moraal. De National Association of Evangelicals, een grote protestantse koepel, spreekt van verschrikkelijk en traumatiserend beleid. Een voorganger die bad tijdens Trumps inauguratie noemt het scheiden van kinderen ‘diep beklagenswaardig’, en ook de doorgaans fel Trumpgezinde evangelist Franklin Graham benadrukte afgelopen weekend in een interview dat hij ‘hier totaal niet achter’ staat. 'De bijbel zegt wat?? Echt waar??!' Amerikanen protesteerden gisteren in Texas. © REUTERS Het lijken open deuren, want ouders en kinderen uiteengerukt zien worden is moeilijk te rijmen met het idee dat het gezin de hoeksteen van de samenleving is. En als de beelden van kinderen in kooien lang genoeg op conservatief-protestantse netvliezen branden, kan dat bij de tussentijdse verkiezingen in november of bij zijn herverkiezing over twee jaar belangrijke christelijke stemmen kosten. Maar voor veel van de conservatieve witte protestanten die Trump in het zadel hielpen, lijkt het allemaal niet zo overzichtelijk. Barmhartige opvang van vluchtelingen en zorg voor gezinnen staat immers op gespannen voet met een andere belangrijke religieus-politieke waarde, het christelijke Amerika beschermen tegen invloeden van buitenaf.

Recordhouders Slechts 25 procent van de evangelicals vindt dat de Verenigde Staten een verantwoordelijkheid hebben om vluchtelingen op te vangen, constateerde onderzoeksbureau Pew vorige maand in een peiling. Het maakte hen in de peiling tot recordhouders. In geen enkele demografische groep uit Pews onderzoek is het animo voor opvang van vluchtelingen zo gering. Ik leg de schuld bij de politici die dit de afgelopen twintig, dertig jaar hebben laten escaleren tot wat het nu is Franklin Graham Dat kinderen en ouders nu even gescheiden leven, valt de president niet aan te rekenen, vindt evangelist Graham. “Ik leg de schuld bij de politici die dit de afgelopen twintig, dertig jaar hebben laten escaleren tot wat het nu is”, zegt hij. Ministerie van justitie Jeff Sessions probeerde de religieuze kritiek donderdag te pareren door te citeren uit een van de brieven van Paulus aan de Romeinen. Die nieuwtestamentische tekst gebiedt het gezag van de overheid te erkennen, ‘want er is geen gezag dat niet van God komt’. ‘Wie zich tegen dit gezag verzet, verzet zich dus tegen een instelling van God’, schreef Paulus. ‘En wie dat doet, roept over zichzelf zijn veroordeling af.’ Een gedurfde keuze, want die tekst, Romeinen 13, roept in de VS onfrisse herinneringen op. In het zuiden van de VS werd hij gebruikt ter legitimering van de slavernij. Voor het idee dat dit immigratiebeleid wel moet deugen omdat de president handelt op gezag van God, lijkt Sessions ook in christelijke kring weinig handen op elkaar te krijgen. “Sessions neemt de Bijbel misschien wel serieus, maar laat zien dat hij geen theoloog is”, sneerde Johnnie Moore, de leider van de evangelicale lobby in het Witte Huis. Leidsman Gabriel Salguero van de National Latino Evangelical Coalition wijst in The Washington Post op het hoofdstuk vóór Romeinen 13. Daarin spoort Paulus zijn publiek aan om zich niet te laten leiden door het kwaad, maar door liefde. Salguero: “We zijn niet tegen de wet. We zijn tegen slechte wetten.”