Ierland krijgt homoseksuele zoon van Indiase immigrant als premier

De 38-jarige Varadkar kwam begin 2015 uit de kast, uitgerekend vier maanden voordat in Ierland een referendum over de legalisering van het homohuwelijk zou worden gehouden. "Ik ben homo. Dat is geen geheim, maar het is wel iets wat iedereen moet weten", zei hij destijds in een interview met de Ierse radiozender RTÉ Radio. Een openlijk homoseksuele premier is bijzonder in Ierland, waar ruim tachtig procent van de bevolking katholiek is.

Varadkar neemt bij Fine Gael de leiding over van de 66-jarige Enda Kenny, die sinds 2011 premier van Ierland is en vijftien jaar partijleider was. Varadkar, de huidige minister van Gezondheid, won gisteren de strijd om het leiderschap van de partij van Simon Coveney, minister van Volkshuisvesting.

Migratieachtergrond Naast de eerste openlijke homoseksuele premier zal Varadkar meerdere grenzen doorbreken. Hij zal als kind van een Indiase immigrant ook de eerste premier zijn met een migratieachtergrond, en wordt daarnaast met zijn 38 jaar de jongste premier die Ierland tot nu toe aan het roer heeft gehad. "Als mijn verkiezing iets aantoont, is het dat vooroordelen geen plaats hebben in deze Republiek", zei hij na de verkiezingsuitslag. "Toen mijn vader 5000 mijl reisde om een nieuw bestaan op te bouwen in Ierland, heeft hij er waarschijnlijk nooit van gedroomd dat zijn zoon de leider van zijn nieuwe vaderland zou worden." Varadkav claimde de kampioen te willen zijn van de mensen die 's ochtends vroeg opstaan.

Progressief Ierland Varadkar, opgeleid als dokter aan het Trinity College in Dublin, betrad in 2004 het politieke toneel nadat hij bijna 5000 stemmen ontving tijdens een regionale verkiezing in Dublin West. Drie jaar later werd hij benoemd als representant van dat gebied in het Parlement. En in 2014 werd hij minister van Gezondheid. Hoewel Varadkars politieke visie duidelijk conservatief is, staat hij in eigen land centraal voor een nieuw, progressief Ierland. Dat werd het beste zichtbaar toen het land begin 2015 voor het homohuwelijk stemde, een paar maanden nadat hij uit de kast kwam. Beide werd tien jaar eerder nog niet voor mogelijk gehouden. Hij werd voorheen ook wel de "Thatcherite" kandidaat genoemd voor de positie van premier, nadat hij claimde de kampioen te willen zijn van de mensen die 's ochtends vroeg opstaan. Margaret Thatcher, de eerste vrouwelijke premier van het Verenigd Koninkrijk, zei ooit eens slechts vier uur per nacht te slapen.

