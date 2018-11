Iedereen wil een oplossing voor de pensioenen, maar hoe zegt nog niemand

Het Kamerdebat over het mislukte pensioenoverleg was een voorproefje van de mogelijke onderhandelingen in het voorjaar. Als het kabinet nog iets wil met de pensioenen is waarschijnlijk de linkse oppositie nodig. Die herhaalde dinsdagavond de eisen van de vakbeweging. GroenLinks-leider Jesse Klaver: “De stijging van de AOW moet wel eerlijk zijn.”

Premier Mark Rutte en minister Wouter Koolmees (D66, sociale zaken) konden vorige week geen akkoord sluiten met werkgevers en vakbonden. Er was vrijwel overeenstemming over een nieuw pensioenstelsel, maar het overleg strandde op een aantal aangrenzende onderwerpen. De vakbonden willen een minder snelle verhoging van de AOW-leeftijd, meer mogelijkheden voor prepensioen en verplicht pensioensparen voor (in ieder geval een deel) van de zelfstandige ondernemers (zzp’ers). De handreiking die het kabinet bood vonden zij te mager.

Premier Rutte verdedigde zich tegenover de Tweede Kamer. Hij zei dat hij de vakbonden een prachtig aanbod had gedaan. “Het kabinet bood wat de vakbeweging vroeg. Wij hebben 100 miljoen euro beschikbaar gesteld om sparen voor pensioen door zzp’ers te stimuleren.”

Als er niets gebeurt moeten veel pensioenen met ingang van 2020 worden gekort. Dus zal het kabinet de komende maanden proberen toch nog een akkoord te sluiten met de vakbonden. Want een korting wil niemand op zijn geweten hebben. En omdat het kabinet in mei volgend jaar na de Eerste Kamerverkiezingen in de senaat waarschijnlijk geen meerderheid meer heeft voor een nieuwe pensioenwet, zal Koolmees ook moeten praten met de linkse oppositie.

In het debat dinsdagavond werd soms afgetast of de coalitie van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie het eens kan worden met de drie linkse oppositiepartijen. Het was onderhandelen in het openbaar en om die reden hielden alle partijen de kaarten tegen de borst. Zo zei D66-Kamerlid Steven van Weyenberg tegen SP-leider Lilian Marijnissen: “Welke drie concessies wilt u doen?” Marijnissen: “Dat ga ik niet zeggen zonder te weten wat er tegenover staat.” PvdA-leider Lodewijk Asscher vroeg aan alle coalitiepartijen: “Bent u bereid het kabinet een ruimer mandaat te geven?” Maar de aangesproken partijen gaven de vraag door aan de minister-president.

Lijmen

Rutte ging ook niet in het openbaar onderhandelen. Op de vraag of hij gaat lijmen, zei hij wel: “Ik hoop wel dat we er nog uit komen. Over de weg daarnaartoe beraadt het kabinet zich nog.” Het kabinet informeert de Kamer begin volgend jaar. Koolmees had andere woorden: “Teleurstelling mag van korte duur zijn. We moeten met een nieuw en goed stelsel komen.” Het kabinet gaat alvast onderzoeken of de AOW-leeftijd straks nog steeds een jaar omhoog moet als de levensverwachting een jaar stijgt.

GroenLinks kondigde dinsdag een initiatiefwetsontwerp aan dat regelt dat pensioenfondsen niet vijf maar zeven jaar de tijd krijgen om orde op zaken te stellen. Dat betekent dat er niet met ingang van 2020 gekort wordt op de uitkeringen, maar dat er nog twee jaar uitstel mogelijk is. Jesse Klaver: “Dan is er nog tijd om het eens te worden over een nieuw soort pensioen dat meer bescherming biedt.” Maar net als het kabinet moet ook Klaver een meerderheid van het parlement achter zich krijgen om zijn plan door te zetten.