Iedereen is blij, maar ook een beetje boos over het kinderpardon

Een akkoord van ‘lafaards’, noemt Geert Wilders het nieuwe kinderpardon. “Half Afrika komt nu naar Nederland, maak je borst maar nat”, waarschuwde de PVV-voorman woensdag in de Tweede Kamer. De deal over een nieuw kinderpardon die de coalitiepartijen dinsdagavond sloten, is reden voor stevige ­kritiek van de oppositie, zowel op de linker- als op de rechterflank.

Dinsdagavond spraken de regeringspartijen na een week van moeizaam onderhandelen af dat de dossiers van zo’n zevenhonderd asielkinderen die al langer dan vijf jaar in Nederland wonen, nog eens welwillend worden bekeken. Naar verwachting mag 90 procent van hen toch blijven.

Dat was de wens van CDA, D66 en ChristenUnie. Voor de VVD, de grootste regeringspartij, moest daar wel iets ­tegenover staan: daarom is afgesproken dat dit het laatste kinderpardon is. Ook verdwijnt de ‘discretionaire bevoegdheid’, dat is de mogelijkheid voor de staats­secretaris om voor een schrijnend geval een uitzondering te maken en alsnog een verblijfsvergunning te geven.

Verontwaardiging

Aangezien het kinderpardon een zwaarbevochten compromis is, bieden de afspraken voor zowel de linkse als de rechtse oppositie munitie voor een offensief debat. Want hoewel de linkse partijen zielsgelukkig zijn dat honderden kinderen toch een verblijfsvergunning krijgen, zijn ze verontwaardigd over een andere afspraak in het akkoord: Nederland gaat minder vluchtelingen over­nemen van de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR. Zij zitten in kampen in bijvoorbeeld Irak of Jordanië. Nederland neemt er nu maximaal 750 per jaar op. Als tegemoetkoming aan de VVD is afgesproken dat aantal terug te brengen naar 500.

‘Miezerige koehandel’ met kwetsbare mensen, vindt GroenLinks-Kamerlid Bram van Ojik dat. “Wie is hier nou trots op?” vroeg hij zich af. D66 en ChristenUnie erkenden dat die concessie aan de VVD pijn doet. “Heel erg jammer dat we dit hebben ingeleverd”, zei D66’er Maarten Groothuizen. De kinderen van asielzoekers die nu in Nederland mogen ­blijven, wogen voor ChristenUnie-collega Joël Voordewind zwaarder dan de 250 vluchtelingen die niet kunnen komen. Hij heeft wel ‘pijn in het hart’, zei hij. Volgens Voordewind biedt dit akkoord toch een ‘verbeterde balans tussen ­humaan en effectief asielbeleid’.