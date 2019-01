Hugo de Jonge, het oliemannetje van de zorg

‘Er is er één jarig, hoera, hoera!’ Eén Kamerlid is begonnen, als grap, maar al snel zingen alle aanwezige politici mee als minister Hugo de Jonge de commissiezaal van de Tweede Kamer binnenkomt, eind september. Tot op de gangen is het gezang te horen. Op zijn verjaardag wordt hij voor één keer afgetroefd. Even weet hij niet wat te zeggen.

Normaal gesproken geldt: waar Hugo de Jonge binnenkomt, in de Tweede Kamer of elders in het land, altijd heeft hij zelf als eerste een gevatte opmerking paraat. Zoals hij vroeger op de lagere school de kleuterklas binnenstapte en zei ‘Hallo allemaal, kinderen!’, zo beheerst hij nu als minister van volksgezondheid de kunst van de politieke entree. Zijn persoonlijkheid snelt zijn boodschap vooruit, als de CDA-minister van volksgezondheid ergens binnenkomt. Het is zijn kracht en achilleshiel tegelijk.

Wethouder

Die middag in september wil de Tweede Kamer met hem praten over de thuiszorg. Het is een van de vele debatten over de zorg, dit jaar. Halverwege vergist een van de Kamerleden zich. “Geachte wethouder…. eh, ik bedoel… minister.”

Die verspreking is geen toeval. Hugo de Jonge is de politicus van de ‘Rotterdamse Aanpak’, een werkwijze die dateert uit zijn jaren als wethouder in Rotterdam. Op praktische wijze wil hij de zorg verbeteren. Het houdt in: liever geen nieuwe wetten, maar ter plekke problemen oplossen. Bij voorkeur is de CDA-minister op werkbezoek in het land. “Wetten geven geen zorg, mensen doen dat”, is zijn mantra. Zijn belofte voor de ouderenzorg: het is pas beter “als oma het kan merken”.

Die aanpak levert hem veel publiciteit op. In de Tweede Kamer rijst alleen de vraag: wat als die missie niet lukt? Neem alleen al de 2,1 miljard extra voor de verpleeghuizen die de minister mag uitgeven. Hoe gaat hij zorgen dat het personeel wordt gevonden? En wat als het niet lukt?

We moeten af van dat tobberige, zodat mensen niet meer bezorgd kijken als je zegt dat je in de zorg werkt Minister Hugo de Jonge

Ruim een jaar is Hugo de Jonge (41) nu minister. Een jaar dat begon met een vliegende start, waarin hij elke maand wel aanschoof bij de talkshow van ‘Jinek’ of ‘Pauw’. Zijn felgekleurde schoenen waren het gesprek van de dag. Zijn optredens als vice-premier namens het CDA, zijn andere functie, trekken aandacht. Binnen zijn partij geldt De Jonge als de kroonprins. Maar wat deed Hugo de Jonge nu echt? Trouw volgde hem negen maanden, vooral op werkbezoek in het land, ver buiten het Binnenhof en het zicht van de tv-camera’s. Wat bereikt hij daar voor de zorg? Is de ‘Rotterdamse aanpak’ wel zo zaligmakend?

Eén ding valt gaandeweg op. De rust is terug in de ouderenzorg. Achter de schermen is Hugo de Jonge het oliemannetje.

***

“Zo’n muziekje wil ik voortaan ook in de Tweede Kamer”, grapt Hugo de Jonge half maart als hij als een popster het podium opkomt in een zorgcentrum in de Haagse wijk Loosduinen. Snoeiharde muziek klinkt uit de geluidsinstallatie. Hier, en niet in de Tweede Kamer, presenteert hij zijn plannen om de personeelstekorten in de zorg op te lossen. Het is zijn eerste actieprogramma van het jaar.

In de zaal hangt scepsis. Personeel zit met de armen over elkaar geslagen te kijken naar de minister met zijn peptalk. Er zijn vele ontslagen gevallen toen het vorige kabinet zwaar bezuinigde op de ouderenzorg. En nu bestookt de minister hen met een blijde boodschap: “We moeten af van dat tobberige, zodat mensen niet meer bezorgd kijken als je zegt dat je in de zorg werkt”, zegt De Jonge. Hij kijkt de zaal in. Hij wacht.

We gaan wel mee in de show. Eerst tekenen en daarna zien we wel hoe we het van binnenuit op het goede spoor krijgen. Hans Buijng, bestuurder ZorgthuisNL

Bij zulke optredens trekt De Jonge alles uit de kast. Heldere zinnen, oogcontact, interactie met de zaal. Als oud-leerkracht weet hij hoe je een verhaal vertelt. Voor de verpleegkundigen heeft hij een cadeautje meegenomen, een reclamespot over de zorg, in hetzelfde zorgcentrum opgenomen. Het filmpje gaat helemaal over liefde voor het vak en vakmanschap in de zorg.