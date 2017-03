Hoorzitting begeleid door Trumps tweets

Het is officieel: de FBI doet al ruim een half jaar onderzoek naar de banden tussen de campagne-organisatie van Donald Trump en Rusland. Al even officieel wees FBI-directeur James Comey vandaag de beschuldiging van de hand dat voormalig president Barack Obama tijdens de verkiezingscampagne Trump Tower in New York heeft laten afluisteren.

Het was bijzonder dat Comey in een openbare zitting - van een commissie van het Huis van Afgevaardigden - bevestigde dat er een onderzoek loopt. Doorgaans is zoiets geheim, ter bescherming van het onderzoek zelf en de privacy van onderzochte personen. Behalve het bestaan ervan wilde Comey er dan ook weinig over kwijt.

De hoorzitting was ook bijzonder omdat hij live werd begeleid door tweets van de president van de Verenigde Staten zelf - of misschien een van zijn medewerkers via zijn account. In die tweets vroeg Trump vooral om aandacht voor vragen die Republikeinse leden stelden en die duidelijk politieke schade voor de president moesten beperken.

Op de vraag van de Republikeinse commissie-voorzitter Devin Nunes, of de Russen de stemmen-aantallen hadden veranderd, kon Comey rechtstreeks ‘nee’ antwoorden. Of de Russische hulp wel uit had gemaakt voor wie er president was geworden? Dat valt niet onder de onderzoeksopdracht van de FBI.

Rusland deed in ieder geval zijn best de campagne voor de presidentsverkiezingen te beïnvloeden, onder andere door het hacken van Democratische e-mailaccounts. Dat diende om Hillary Clinton te schaden en Trump te helpen, zo hebben de inlichtingendiensten al eerder geconcludeerd. Het leverde Rusland sancties op van de regering-Obama. De nog niet beantwoorde vraag is in hoeverre Trump of medewerkers van hem daarvan wisten.

De laatste weken zijn steeds meer contacten bekend geworden tussen medewerkers van kandidaat Trump en Rusland. Vermoedelijk om de aandacht daarvan af te leiden, beschuldigde Trump twee weken geleden zijn ‘slechte of zieke’ voorganger Obama van het laten afluisteren van Trump Tower. Maar dat zou door de FBI moeten zijn uitgevoerd en Comey wist van niets. “En we hebben daar goed naar gekeken.”

Punten scoren Bij gebrek aan details over het onderzoek probeerden zowel Republikeinen als Democraten tijdens de hoorzitting politieke punten te scoren met hun vragen. De Republikeinen benadrukten dat tijdens het onderzoek tegen alle regels in de naam van Trumps adviseur nationale veiligheid, Michael Flynn, in de pers kwam, wat hem zijn baan kostte. Trump riep de FBI nog voor de hoorzitting begon op degene te vinden die gelekt had: “Dat is waar het echt om gaat”. De Democraten vroegen naar een aantal verdachte gebeurtenissen. Medewerkers van Trump maakten zich bijvoorbeeld bij overleg over het Republikeinse partijprogramma alleen druk over het al of niet leveren van wapens aan Oekraïne - iets dat Rusland liever niet ziet gebeuren. Antwoord op zulke vragen kwam er nog niet.

