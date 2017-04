Hoogspanning rond Noord-Korea

In Peking, Tokio, Washington en Moskou draaien diplomaten overuren vanwege de oplopende spanningen rond het Koreaans schiereiland. De internationale gemeenschap blijft bezorgd nu satellietbeelden wijzen op een mogelijke Noord-Koreaanse kernproef. Aan de oostkust houdt Noord-Korea intussen zijn grootste legeroefening ooit, terwijl Amerika met de komst van een vliegdekschip zijn slagkracht in de regio verder opvoert.

Morgen komt er mogelijk meer duidelijkheid over de Amerikaanse koers. Trump heeft in een uitzonderlijke stap alle senatoren op het Witte Huis uitgenodigd voor een geheime briefing over Noord-Korea. Een andere bijzondere stap staat vrijdag op de rol: dan komt de VN-Veiligheidsraad op ministersniveau bijeen om over het land te spreken. Amerika zal daar vragen om nog strengere sancties tegen het land.

De regering-Trump heeft aangekondigd dat de tijd van ‘strategisch geduld’ met Noord-Korea voorbij is. “Alle opties liggen op tafel”, zei Trump’s vice-president Pence vorige week bij een bezoek aan Zuid-Korea over de Noord-Koreaanse dreigementen.

De Japanse premier Shinzo Abe en de Amerikaanse president Donald Trump. © AFP

Terughoudendheid President Trump sprak deze week al met zijn Japanse collega Shinzo Abe en de Chinese leider Xi Jinping. Peking roept op tot terughoudendheid, terwijl Trump juist wil dat China meer doet om Noord-Korea in toom te houden. Trump belde zelfs met Angela Merkel over de spanningen rond Noord-Korea, daarmee haar positie als westerse leider onderstrepend. De Japanse premier Abe spreekt morgen in Moskou met Vladimir Poetin. Ook daar staat Noord-Korea op de agenda. China wordt vaak gezien als het enige land dat invloed heeft op Noord-Korea. Toch trok Pyongyang zich afgelopen jaren meermaals niets van China’s wensen aan. Intussen oefenen de Japanse en Amerikaanse marines met schepen die ballistische raketten kunnen onderscheppen. Het uiterst kwetsbare Zuid-Korea, de 25 miljoen inwoners van hoofdstad Seoul wonen binnen bereik van Noord-Koreaans artillerievuur, is intussen een opvallende afwezige in de diplomatieke paringsdans rond Noord-Korea. Seoul kampt nog met de naweeën van een politieke crisis na het vertrek van president Park. Mede daarom heeft het land amper invloed op hoe de wereldmachten met de huidige crisis omgaan. Noord-Korea heeft als brutaalste jongen van de klas al bereikt: schouders ophalen is niet langer mogelijk Terwijl westerse media bang zijn dat Pyongyang zijn rakettechnologie en kernbommen zal doorontwikkelen en de VS onder schot nemen, vrezen regeringen in Azië ook andere scenario’s. De Japanse premier Abe zei onlangs bezorgd te zijn dat Noord-Korea bestaande en geteste raketten kan uitrusten met chemische wapens zoals sarin. Japan valt binnen het bereik van Pyongyang’s raketarsenaal. In Japan zijn meer dan vijftigduizend Amerikaanse soldaten gelegerd. En dan is er ook nog de mogelijkheid dat Noord-Korea, al dan niet opzettelijk, met zijn bestaande kernwapens een enorme internationale milieuramp ontketent. De Nederlandse Korea-expert Remco Breuker waarschuwde daar al voor. Het blad Nikkei Asian Review speculeerde bijvoorbeeld dat Noord-Korea een kernbom zou kunnen laten afgaan vlakbij de Zuid-Koreaanse grens. Niemand weet hoe de wereld op zo’n calamiteit zal reageren, maar een ding heeft Noord-Korea als brutaalste jongen van de klas al bereikt: schouders ophalen en simpelweg negeren is niet langer mogelijk.

‘Bij een raketaanval zoek je een stevig gebouw’ Met een speciale website bereidt Tokio zijn burgers voor op een mogelijke raketaanval. Hoewel Noord-Korea niet met naam wordt genoemd, wijst de website op ‘urgente nieuwe bedreigingen voor de vrede en veiligheid’ van Japan. Het is niet zo dat de lezer meteen veel wijzer wordt. De regering kan slechts beperkt een voorwaarschuwing geven, staat te lezen. Bovendien valt vooraf ‘moeilijk te specificeren’ of het om een gewone raket gaat, of eentje met een chemische - of atoomkop. Mocht er toch een tijdige waarschuwing mogelijk zijn, dan wordt burgers aangeraden dekking te zoeken in een stevig gebouw, bijvoorbeeld de kelder van een winkelcentrum. Hoewel de site vooral open deuren intrapt, is het bezoekersaantal van de website de afgelopen maand omhoog geschoten.

