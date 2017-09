Hooggerechtshof: verkiezingen Kenia moeten opnieuw

Het hof deed uitspraak in een zaak die was aangespannen door de Keniaanse oppositie. Oppositieleider Raila Odinga meent dat president Kenyatta alleen dankzij gesjoemel met de uitslagen is herkozen. Internationale waarnemers hadden juist geconcludeerd dat de verkiezingen grotendeels eerlijk waren verlopen.

De uitspraak van het hof is uniek in de Keniaanse geschiedenis. "Dit is een erg historische dag voor het Keniaanse volk", jubelde Odinga. "Het is de eerste keer in de geschiedenis van Afrikaanse democratisering dat een rechtbank presidentsverkiezingen na onregelmatigheden nietig heeft verklaard."

Een van de advocaten van Kenyatta, Ahmednasir Abdullahi, noemde de beslissing van het hof een 'erg politieke'. De kiescommissie heeft 'niets verkeerds' gedaan, zei hij. De advocaat stelde desondanks dat de uitspraak van het hof moet worden gerespecteerd.

Kiessysteem 'gehackt' Oppositieleider Odinga had eerder gesteld dat de kiessystemen zijn 'gehackt' door mensen die de identiteit gebruikten van Chris Msando; de ICT-chef van de kiescommissie die kort voor de stembusgang dood is teruggevonden. Hij was volgens de autoriteiten gemarteld. Na de verkiezingen vonden er gewelddadigheden plaats vanwege de onenigheid over de uitslag. De politie trad hard op tegen betogers van de oppositie. Daardoor vielen minstens twaalf doden en veel gewonden, concludeerde mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch (HRW) vorige week op basis van eigen onderzoek. Veel Kenianen vreesden een herhaling van het grootschalige geweld na de verkiezingen van 2007, waarbij meer dan duizend mensen omkwamen. Honderdduizenden Kenianen sloegen toen op de vlucht. De aanleiding voor het geweld was toen een conflict over vermeende verkiezingsfraude.

