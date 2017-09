Hooggerechtshof velt vernietigend oordeel over de Keniaanse verkiezingen

Het hooggerechtshof van Kenia gaf vandaag een uitvoerige uitleg over haar eerdere beslissing om de presidentsverkiezingen van augustus te annuleren. In de motivering vergeleken de rechters het hele verkiezingsproces met een Matatu, het beruchte openbaar vervoermiddel in Kenia dat voortdurend de regels overtreedt.

De verkiezingen waren ‘onveri­fieerbaar en niet erg transparant en dus had het hof geen andere keus dan het resultaat te annuleren’, oordeelde de rechtbank. Een van de belangrijkste problemen was de afwezigheid van het papieren bewijsmateriaal van zo’n 11.000 van de meer dan 44.000 stembureaus, dat de elektronische resultaten moest bevestigen.

Bewijsmateriaal

Volgens de kieswet moest al dat gescande bewijsmateriaal naar kiescommissie IEBC zijn gestuurd, voordat de winnaar bekendgemaakt kon worden. Dat was niet het geval toen het IEBC president Uhuru Kenyatta tot winnaar uitriep en hem 1, 4 miljoen meer stemmen toekende dan zijn rivaal, oppositieleider Raila Odinga.

Steekproeven van de betreffende formulieren tonen bovendien aan dat in sommige gevallen officiële stempels of handtekeningen ontbreken. Ook waren er formulieren zonder ­serienummers of officiële watermerken. “De afwijkingen waren wijdverspreid en hebben de integriteit van de verkiezingen beïnvloed”, aldus de rechters.

In de hernieuwde ver­kie­zings­cam­pag­ne gaat het er smerig aan toe

Ook de weigering van de IEBC om inzage te geven in de servers van het elektronische kiessysteem heeft een rol gespeeld bij de annulering. De meerderheid van het hof voelde zich daardoor verplicht de ‘eisen van de oppositie te aanvaarden dat het computersysteem geïnfiltreerd en gecompromitteerd was’.

De kiescommissie heeft gewacht op de volledige uitspraak om te zien wat ze zou kunnen verbeteren om op 17 oktober betrouwbare verkiezingen te kunnen organiseren. De vraag is echter nu of de commissie daartoe überhaupt in staat is.

Bovendien betwijfelt het Franse bedrijf OT-Morpho, dat het elektronische systeem leverde, of het lukt om het systeem op 17 oktober weer paraat te hebben. Overigens is er nog geen nieuw contract ondertekend tussen het bedrijf en de IEBC.