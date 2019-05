Hoog spel tussen Trump en Pelosi, met twee biljoen en impeachment als inzet

Het was het dramatische begin van een dag waarop hij ook nog eens slecht nieuws kreeg over een van die onderzoeken: een rechter in New York vindt dat twee banken informatie over zijn rekeningen aan het Congres mogen geven.

Lees verder na de advertentie

Trump had woensdag een afspraak met de Democratische leiders in het Congres: Nancy Pelosi, de voorzitster van het Huis van Afgevaardigden, en Chuck Schumer, de leider van de Democratische minderheid in de Senaat. Het zou een vervolg zijn op een ontmoeting drie weken geleden. Destijds zei Trump, tot verbazing van de Democraten en tot ontzetting van veel Republikeinen, dat hij een akkoord wil over twee biljoen dollar voor herstel en nieuwbouw van bruggen, wegen en vliegvelden.

De bijeenkomst duurde echter maar een minuut of drie. Trump kwam binnen, schudde geen handen, bleef staan en ventileerde zijn woede over een uitspraak van Pelosi eerder die ochtend, tegenover haar fractie.

“De president is dingen in de doofpot aan het stoppen”, had Pelosi gezegd. Ze verwees daarmee naar van de weigering van het Witte Huis mee te werken aan de elf onderzoeken die verschillende commissies van het Huis van Afgevaardigden naar hem doen.

Volgens medewerkers van de president was hij daar woedend over en besloot hij de vergadering alleen te gebruiken om Pelosi en Schumer een uitbrander te geven. Direct daarna gaf hij een persconferentie in de tuin van het Witte Huis, waarin hij vertelde wat hij tegen de Democraten gezegd had: “Zorg dat het afgelopen is met die nep-onderzoeken, en dan praten we verder.”

Volgens Schumer ‘zou je mond zijn opengevallen als je had gezien wat er gebeurde in het Witte Huis.’ Hij herinnerde eraan dat drie weken geleden, toen er met Trump nog wel te praten viel over infrastructuur, dezelfde onderzoeken ook al liepen. “Nu hij gedwongen was om te zeggen waar hij het geld vandaan haalt, moest hij wel wegrennen. En hij kwam met dit van tevoren bedachte excuus.”

Pelosi reageerde met een persoonlijke aanval op de president: “Om een of andere reden, misschien gebrek aan zelfvertrouwen van zijn kant, was hij niet tegen de grote uitdaging opgewassen. Hij was niet echt respectvol. Hij paste, en ik vraag me af waarom. Maar in elk geval bid ik voor de president van de Verenigde Staten, en ik bid voor de Verenigde Staten.”

Impeachment Wie wil kan in de gebeurtenissen een overwinning voor Trump zien. Tijdens de vergadering die ochtend met de Democratische fractie, waarin Pelosi de gewraakte opmerking over Trump maakte, had ze zich krachtig verzet tegen de groeiende roep om impeachment. Een afzettingsprocedure, daar is ze van overtuigd, zal veel gematigde Democratische kiezers te ver gaan. Dat kan de partij zetels kosten in november 2020. Vooral in districten die tot nu toe vaak Republikeins stemden, maar uit onvrede met de Republikeinen en hun president een Democraat naar Washington stuurde. Het zou zelfs Trump aan een tweede termijn in het Witte Huis kunnen helpen. En dat allemaal voor een procedure die na een impeachment door het Huis eindigt in de Senaat, waar dan de Republikeinse meerderheid Trump vermoedelijk zal vrijspreken van alle beschuldigingen. Door zijn onverzoenlijke houding tegen alle onderzoeken, en nu zelfs het gijzelen van twee biljoen dollar, om maar te zwijgen van vorderingen op andere gebieden, brengt Trump de Democraten in de verleiding om toch tot impeachment over te gaan, en daarmee die zware politieke prijs te betalen. De tegenovergestelde theorie is, dat Pelosi impeachment inmiddels ook ziet als iets onvermijdelijks, maar dan wel wil dat het zonneklaar is dat de Democraten niet anders konden. Het is nu tenminste voor iedereen duidelijk dat het de president is die vooruitgang op het gebied van infrastructuur blokkeert, omdat hij zijn persoonlijke belang vooropstelt. Met haar kritiek op Trump op de juiste momenten, breed uitgemeten in de nieuwsprogramma’s waar de president elke ochtend en avond uren naar kijkt, heeft ze hem precies gekregen waar ze hem wilde hebben. Maar ook zonder plaagstoten van de Democraten is er voor Trump reden genoeg om zich steeds meer belaagd te voelen. Zo besloot een rechter in New York woensdag dat de banken Deutsche Bank en Capital One gegevens over zijn geldzaken aan het Congres geven. Trump en zijn drie oudste kinderen hadden een verbod daarop geëist, maar de rechter vindt het opvragen van de gegevens door het Congres een normale uitoefening van het onderzoeksrecht van het parlement. Maandag had een rechter in Washington hetzelfde gezegd over gegevens van het accountantskantoor van Trump en zijn bedrijven. Tegen beide uitspraken zal Trump vrijwel zeker in beroep gaan.

Belastingaangiften Succes heeft Trump tot nu toe wel met het geheim houden van zijn belastingaangiften. Wettelijk mag het Congres elke aangifte opvragen, zonder daarvoor een reden te hoeven geven, maar het ministerie van financiën weigert Trumps aangiften van de laatste zes jaar af te staan. Volgens minister Steven Mnuchin is er ‘geen legitiem wetgevend doel’ mee gediend. Dat kan Mnuchin op een aanklacht komen te staan wegens minachting voor het Congres. Maar de kans is klein dat Trumps minister van justitie, William Barr, zijn collega daarvoor zal vervolgen. Barr zelf is trouwens al door een commissie van het Huis officieel van minachting beschuldigd omdat hij niet de volledige inhoud van het Rusland-rapport van speciaal aanklager Robert Mueller wil vrijgeven. Het voltallige Huis moet zich daar nog over uitspreken, maar bang voor straf hoeft Barr niet te zijn. Sommige Democratische Congresleden pleiten er voor, weigerachtige ministers of getuigen dan maar rechtstreeks te dwingen tot meewerken, bijvoorbeeld met boetes. Die bevoegdheid heeft het Congres nog nooit in de geschiedenis gebruikt. Wel werd een enkele keer iemand gearresteerd en vastgehouden – het laatst in 1934.