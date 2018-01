Hoog spel in Washington rond 'shutdown' overheidsdiensten

De overheid op slot - hoe kan dat? Lees verder na de advertentie Sinds de verkiezingen van november 2016 zit een Republikeinse president in het Witte Huis en heeft die partij de meerderheid in beide Huizen van het Congres. Maar om wetten aangenomen te krijgen, zijn in de Senaat zestig van de honderd stemmen nodig - en de Republikeinen hebben er maar 51. Dat geeft de oppositie, in dit geval de Democraten, de macht wetten de blokkeren. Veel moeilijker is het voor hen, af te dwingen dat een wet wordt aangenomen. Maar dat lukt soms toch, door een andere wet, waarvan iedereen vindt dat die aangenomen moet worden, 'in gijzeling te nemen'. Zoals een begroting. Sinds 1970 gingen door zo'n blokkade achttien keer de overheidsloketten dicht. Zes keer duurde het langer dan tien dagen en een keer, in 1995/1996, duurde het drie weken. In zo'n geval gaan essentiële diensten gewoon door, maar levert het ontwrichting op, economische schade en woede bij de kiezers.

Waar gaat het conflict over? De Democraten blokkeerden vrijdagavond een begroting, die de overheid tot 16 februari van geld had moeten voorzien, omdat ze een oplossing willen voor de 'Dreamers', een kleine 800.000 mensen die ooit als kind met hun ouders illegaal naar de VS kwamen. Onder de regering-Obama was deze groep van uitzetting gevrijwaard, de regering-Trump houdt daar in maart mee op. De Republikeinen willen de Dreamers in principe laten blijven, maar willen in ruil een strenger immigratiebeleid. Volgens de Democraten mag die groep geen speelbal worden, ze eisen dat een regeling voor hen meelift in de begroting. De Republikeinen hadden hun best gedaan een tegenstem tegen die begroting politiek zo onverteerbaar mogelijk te maken. Niet alleen het openhouden van de overheid stond op het spel, maar ook het verlengen van een programma dat negen miljoen kinderen uit arme gezinnen een zorgverzekering geeft. Voor de meeste Amerikanen bevestigt een 'shutdown' het beeld dat 'Washington' er niets van bakt

Wie krijgt er de schuld van? Voor de meeste Amerikanen bevestigt een 'shutdown' het beeld dat 'Washington' er niets van bakt. De partij die als hoofdschuldige wordt gezien, betaalt daarvoor een hoge prijs in de peilingen, en mogelijk bij de Congresverkiezingen in november. De Republikeinen noemen het fiasco de 'Schumer Shutdown', naar de Democratische fractievoorzitter Chuck Schumer, en zeggen dat de Democraten liever illegale immigranten helpen dan arme kinderen. De Democraten zeggen dat daar helemaal niet tussen gekozen hoeft te worden, en hebben het over de 'Trump Shutdown'. Niet alleen omdat Trump het boegbeeld is van de Republikeinen, maar ook omdat zijn bijdrage aan de onderhandelingen niet erg constructief was. Een paar keer reageerde hij positief op voorstellen, om ze even later af te kraken. "Het is alsof je onderhandelt met gelatinepudding", zei Schumer. Het is alsof je onderhandelt met ge­la­ti­ne­pud­ding Fractievoorzitter van de Democraten Chuck Schumer over Trump