Hongkong sluit overheidsgebouwen in centrum na rellen

De autoriteiten in Hongkong sluiten voor de rest van de week alle overheidsgebouwen in het centrum van Hongkong. Dat besluit is genomen na een dag van botsingen tussen betogers en de politie. Donderdagochtend dromde slechts een klein groepje demonstranten nog samen, nadat de autoriteiten de straten rondom het parlement hadden leeg geveegd.