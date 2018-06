Hongerstakende filmmaker vraagt aandacht voor Ruslands politiek

Sentsov zit een straf uit van twintig jaar in een strafkamp in het uiterste noorden van Rusland. Het gaat niet goed met hem, meldde zijn advocaat dit weekeinde. Zijn hart is zwak en zijn nierfunctie laat te wensen over. Hij is twintig kilo afgevallen.

Het moment van de boodschap is niet toevallig gekozen. Het WK is anderhalve week aan de gang; tijd om het ook, of misschien wel juist, over de politieke gevangenen te hebben, vinden mensenrechtenactivisten. Begin deze maand waren er al wereldwijde protesten. Dagelijks verschijnen ook oproepen via sociale media om Sentsovs lot onder de aandacht te brengen.

De filmmaker ging op 14 mei in hongerstaking. Sentsov vroeg daarmee aan de vooravond van het WK aandacht voor de 64 Oekraïners die momenteel een straf uitzitten in een Russische gevangenis. Hij eist de vrijlating van deze politieke gevangenen en is zelfs bereid voor dit doel te sterven.

Volgens velen was het proces tegen Sentsov politiek gemotiveerd, want er is nooit bewijs geleverd voor het beramen van terroristische aanslagen

Oleg Sentsov werd vier jaar geleden op de Krim gearresteerd door de Russische veiligheidsdienst. In 2015 werd hij tot twintig jaar cel veroordeeld omdat hij terroristische aanslagen zou voorbereiden. Sentsov werd naar een van de meest beruchte kampen van Rusland gestuurd. Ook de bekende dissident en opponent van president Poetin, Michail Chodorkovski, zat daar destijds gevangen.

Volgens velen was het proces tegen Sentsov politiek gemotiveerd, want er is nooit bewijs geleverd voor het beramen van terroristische aanslagen. De Oekraïense filmmaker was een prominent activist tijdens de demonstraties op het Majdan Nezalezjnosti (het plein van de onafhankelijkheid) in Kiev in 2013, die het einde inluidden van de voormalige Oekraïense president Viktor Janoekovitsj. Vervolgens werd Sentsov actief op de Krim - zijn geboortegrond. De filmmaker is een etnische Rus, maar hij heeft een Oekraïens paspoort, net als de meeste inwoners op het schiereiland.

Als een echte Oekraïense nationalist werd Sentsov in 2014 vrijwilliger in het Oekraïense leger. Hij vocht niet mee in het oosten van het land, maar verzorgde wel voedseltransporten. De Russische veiligheidsdiensten houden hem echter verantwoordelijk voor brandstichting en het opblazen van een monument van Lenin op de inmiddels door Rusland geannexeerde Krim.

De 41-jarige Sentsov stond nog maar aan het begin van zijn filmcarrière toen hij werd opgepakt. Zijn film Gamer, over een jongen die verslaafd is aan computerspelletjes, werd in 2011 een wereldwijd succes. Sentsov was net bezig om subsidies binnen te halen voor een volgende film, toen de Russische veiligheidsdienst hem oppakte.

Tot op heden toont de Russische president Poetin zich niet ontvankelijk voor de hongerstakende Oekraïener, hoewel er achter de schermen gesprekken gaande zouden zijn tussen Poetin en de Oekraïense president Porosjenko over een eventuele gevangenruil. Voorlopig houdt het Kremlin voet bij stuk. Poetins voorlichter zegt dat publieke verontwaardiging 'het oordeel van een rechtbank nu eenmaal niet kan beïnvloeden'.