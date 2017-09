Hongarije woedend over oordeel EU-hof over herverdeling van vluchtelingen

Hongarije en Slowakije hebben zeer verschillend gereageerd op de juridische nederlaag die ze hebben geleden over de herverdeling van asielzoekers. Slowakije lijkt het verlies te aanvaarden, maar Hongarije is des duivels.

Het Europees Hof van Justitie verwierp vandaag het bezwaar dat Boedapest en Bratislava hadden aangetekend tegen een besluit van de EU-ministers voor migratiezaken van september 2015. Op het hoogtepunt van de migratiecrisis besloten de EU-landen dat jaar om in totaal 160.000 vluchtelingen over te nemen van Griekenland en Italië, volgens een verplicht quotasysteem.

Hongarije, Slowakije, Tsjechië en Roemenië stemden tegen het plan, maar waren in de minderheid. De eerste twee landen stapten naar het Hof. Het vonnis, in overeenstemming met het tussentijdse oordeel van de advocaat-generaal van eind juli, is een opsteker voor de Europese Commissie en de landen die in de migratiecrisis de zwaarste lasten moesten dragen.

“Dit mechanisme (de verplichte quota, red.) draagt er daadwerkelijk en op evenredige wijze toe bij dat Griekenland en Italië het hoofd kunnen bieden aan de gevolgen van de migratiecrisis van 2015”, zo oordeelden de rechters.

De politiek heeft het Europese recht en de Europese waarden verkracht Peter Szijjarto, de Hongaarse minister van buitenlandse zaken

Reacties De Slowaakse premier Robert Fico zei de uitspraak van het EU-Hof ‘volledig te respecteren’, al voegde hij daaraan toe dat het standpunt van zijn regering over de herverdelingsquota niet verandert. Slowakije heeft dit jaar als teken van goede wil zestien asielzoekers overgenomen van Griekenland, van de ruim negenhonderd waartoe het volgens de afspraken uit 2015 eigenlijk verplicht was. Intussen is het aantal her te verdelen vluchtelingen door andere afspraken teruggebracht van 160.000 naar zo’n 98.000. Daarvan zijn er tot nu toe 27.695 daadwerkelijk overgeplaatst, maakte de Europese Commissie vandaag bekend. De quotaregeling loopt op 26 september af, maar de commissie stuurt aan op verlenging. De Hongaarse regering van premier Viktor Orbán trok alle registers open in haar reactie op het arrest. Orbán zelf liet zich niet horen, maar zijn minister van buitenlandse zaken Peter Szijjarto noemde het ‘verschrikkelijk en onverantwoordelijk’. Volgens hem hebben de rechters een politieke uitspraak gedaan. “De politiek heeft het Europese recht en de Europese waarden verkracht. Deze beslissing brengt de veiligheid en de toekomst van iedereen in Europa in gevaar.” Het vonnis is ook bepalend voor de toekomst, omdat het betekent dat Hongarije (en andere EU-landen) in uitzonderlijke gevallen verplicht kunnen worden om asielzoekers op te nemen, ook als ze dat zelf niet willen. Eurocommissaris Avramopoulos (migratie) dreigde vandaag met verdere stappen tegen Hongarije, Polen en Tsjechië als ze blijven weigeren mee te werken. Tegen deze drie landen heeft de commissie eerder al een inbreukprocedure in gang gezet.

Juncker tegen Orbán: Solidariteit gaat twee kanten op Hongarije reageerde in 2015 op de toestroom van asielzoekers langs de Balkan-route met het bouwen van grenshekken en het doorduwen van migranten naar buurlanden. Premier Viktor Orbán diende vorige week een formeel verzoek in bij de Europese Commissie om een deel van de kosten daarvan te vergoeden met EU-geld. Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker beantwoordde Orbán dinsdag met een giftig briefje. Hij wees de Hongaarse premier op het vele EU-geld dat Boedapest de afgelopen jaren al heeft gekregen. “Solidariteit is een straat met twee rijrichtingen”, aldus Juncker, die even als Orbán christen-democraat is. “Er zijn tijden waarin lidstaten ondersteuning mogen verwachten, en tijden waarin zij klaar moeten staan om bij te dragen.”

