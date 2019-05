Hongarije komt Europa tegemoet en trekt omstreden plan voor rechtbanken in

Administratieve rechtbanken zouden in de toekomst gaan over burgerrechten, zoals het recht op demonstratie. Ondertussen zouden de rechters onder directe controle van het ministerie van justitie staan. Het plan, eind vorig jaar gelanceerd, was al aangenomen door het Hongaarse parlement. Daarin heeft Orbáns partij, het rechts-nationalistische Fidesz, een ruime meerderheid.

De Europese Commissie maakt zich zorgen over de rechtsstaat in Hongarije. De ruzie tussen Brussel en Boedapest liep in de aanloop naar de Europese verkiezingen hoog op. In de campagne opende Fidesz de aanval op commissievoorzitter Jean-Claude Juncker en diens rechterhand Frans Timmermans.

Het ad­mi­ni­stra­tie­ve recht­bank­sys­teem is verwikkeld geraakt in debatten in Europa Gergely Gulyás, rechterhand premier Orbán

Nu lijkt de Hongaarse regering bij te draaien, ook al haalde ze bij de Europese verkiezingen opnieuw een kleine meerderheid van de stemmen. Orbáns rechterhand Gergely Gulyás zei gisteren dat er in wezen niets mis is met de nieuwe rechtbanken. Toch wordt de invoering ervan nu ‘voor onbepaalde tijd opgeschort’. “Het administratieve rechtbanksysteem is verwikkeld geraakt in debatten in Europa”, gaf Gulyás in een persconferentie als verklaring. ‘Onterecht’, maar blijkbaar toch reden om een draai te maken.

Nu kan Orbán wellicht zijn positie behouden binnen de EVP, de koepel van Europese christen-democraten waar ook het CDA bij is aangesloten. De EVP heeft Fidesz eerder dit jaar voorlopig geschorst, maar de deur niet definitief dichtgegooid. Als de partij van Orban zich aansluit bij de Europese waarden, is ze weer welkom bij de EVP. Die groep is de grootste binnen het Europarlement, met of zonder Fidesz.

Gisteren maakte de Hongaarse regeringspartij ook duidelijk dat zij geen aansluiting zoekt bij de nieuwe rechtse, eurosceptische groep die wordt geformeerd door de Italiaanse vicepremier Matteo Salvini, leider van de partij Lega.

