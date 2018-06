Hongaarse Opera schrapt vijftien voorstellingen met 'homoseksuele' elementen

De Hongaarse Opera schrapt vijftien voorstellingen van de musical ‘Billy Elliot’. Aanleiding is een commentaar in de Hongaarse regeringskrant Magyar Idök (‘Hongaarse Tijden’). De krant noemde de musical begin juni ‘onaanvaardbare propaganda voor homoseksualiteit’. Volgens operadirecteur Szilveszter Ókovács kelderde daarna de kaartverkoop.

Lees verder na de advertentie

“Penetrante, ongeremde homo­propaganda”, schreef commentator Zsófia N. Horváth over Billy Elliot, een musical over de gelijknamige Engelse mijnwerkerszoon die balletdanser wordt en zelf overigens niet homoseksueel is. Er gaan scholen en grootouders met jonge kinderen naar deze musical, benadrukt Horváth, en volgens haar ‘kan het niet het nationale doel zijn om homoseksualiteit te propageren in een situatie waarin de bevolking afneemt en veroudert en ons vaderland bedreigd wordt door een invasie van vreemdelingen’.

Het zou bovendien ‘schandelijk’ zijn dat in de musical, die zich afspeelt tijdens de mijnwerkersstakingen onder Margaret Thatcher, herhaaldelijk rode sterren te zien zijn terwijl het gebruik van dit communistische­­ symbool in Hongarije verboden is, aldus de schrijfster.

Het lijkt on­waar­schijn­lijk dat een commentaar in deze krant grote invloed heeft op de kaartverkoop

De timing van het artikel was opmerkelijk, want Horváth had de musical zelf al een jaar eerder gezien. De kritiek op Billy Elliot past in de campagne tegen liberale cultuur van regeringspartij Fidesz.

De Hongaarse Opera had voor deze zomer veertig nieuwe voorstellingen op het programma staan. Operadirecteur Ókovács, zelf een aanhanger van Fidesz, reageerde in eerste instantie met het argument dat je op basis van dit soort opvattingen ook opera’s van Mozart, Beethoven en Richard Strauss moet verbieden. Volgens hem was Billy Elliot de afgelopen jaren met 90.000 bezoekers een ‘doorslaand succes’. Desondanks schrapte hij drie weken later ruim een derde van de geplande voorstellingen.