Hommeles in de top van de BV Singapore

De machthebbers in Singapore houden hun vuile was doorgaans met succes binnen. In ruil voor almaar groeiende welvaart en deskundig niet-corrupt bestuur, accepteren veel inwoners van de Zuidoost-Aziatische stadsstaat ook dat ze slechts beperkt kritiek kunnen uiten. Maar wat te doen als de tegenwind uit de eigen gelederen komt?

Deze week escaleerde een slepende vete in de familie van de Singaporese premier Lee Hsien Loong. Inzet is onder meer het huis van zijn vader, oud-premier Lee Kuan Yew, die het land drie decennia met harde hand regeerde. Hoewel de oude Lee het huis na zijn dood wilde laten slopen, zou zijn zoon er nu toch een monument van willen maken. Ook zou de huidige premier zijn eigen zoon naarvoren willen schuiven als zijn opvolger. “Wij hebben het vertrouwen in hem verloren”, aldus zijn broer en zus woensdag in een voor velen schokkende verklaring op Facebook.

De premier, die met zijn gezin op reis is in het buitenland, antwoordt op Facebook dat hij ‘teleurgesteld’ is over de kritiek. De beschuldiging dat hij zijn zoon klaarstoomt voor het leiderschap noemt hij ‘absurd’. Maar zijn broer en zus zijn het zat. Zijn broer zegt zelfs te zullen vertrekken uit Singapore. “Wij hebben het gevoel dat Big Brother alomtegenwoordig is.”

