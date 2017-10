Hommeles in de Hoornse PvdA

De complete PvdA-raadsfractie in Hoorn stapt per direct uit de partij. De vier raadsleden zeggen geen vertrouwen meer te voelen van het lokale partijbestuur en de leden van de plaatselijke PvdA.

Afgelopen woensdag werden op de ledenvergadering harde noten gekraakt over het aftreden vorige maand van PvdA-wethouder Judith de Jong. Zij ruimde het veld nadat de fractie het vertrouwen in haar had opgezegd. Ze zou niet goed communiceren met de fractie.

Onverwacht “Die stap van de fractie kwam voor veel leden onverwacht. Zeker nu volgend jaar alweer raadsverkiezingen zijn”, zegt de Hoornse partijvoorzitter Arnica Gortzak. Op de ledenvergadering kwam volgens haar een ‘motie van afwijzing’ op tafel, maar die kreeg geen meerderheid. Het zat ons hoog, het was verschillende keren gebleken dat we politiek niet met haar konden samenwerken. Jeroen van der Veer, PvdA-fractieleider Volgens Gortzak was er wel degelijk vertrouwen in de fractie. “Ik vind dit heel jammer. Wij waren de grootste partij en hebben de afgelopen jaren veel binnengehaald, onder andere met armoedebestrijding. Nu heeft de PvdA geen enkel raadslid meer.” In de zomer stapte het vijfde fractielid al over naar een lokale partij. Hij vond dat de PvdA niet dicht genoeg bij de Hoornse burgers staat. Voor fractievoorzitter Jeroen van der Veer gaf de doorslag dat de aanwezigen op de PvdA-ledenvergadering in meerderheid het vertrouwen in de vertrokken wethouder uitspraken. Van der Veer: “Terwijl wij dat vertrouwen niet hadden. Het zat ons hoog, het was verschillende keren gebleken dat we politiek niet met haar konden samenwerken. Die uitspraak van de leden deed ons concluderen dat er onvoldoende vertrouwen in ons was”. Daarom stappen alle vier zittende raadsleden uit de partij.

Uitzondering “Dat zie je niet vaak”, zegt Julien van Ostaaijen, specialist in lokaal bestuur aan de universiteit van Tilburg. Het gebeurt wel eens dat individuele gemeenteraadsleden onderweg van politieke kleur verschieten, maar ook dat blijft volgens hem uitzondering. “Je ziet wel een verschuiving van de gevestigde partijen, die steeds minder snel een lokale afdeling krijgen en steun in gemeenten, naar het groeiend aantal lokale partijen”, aldus Van Ostaaijen. Fractie en bestuur waren in Hoorn deze zomer juist begonnen met een gezamenlijke oproep voor de kandidatenlijst voor de raadsverkiezingen van maart volgend jaar. De commissie die kandidaten moet selecteren moet nog aan het werk, de samenstelling van de lijst was nog niet bekend. Twee van de fractieleden die nu de partij hebben verlaten, hadden aangegeven op de lijst te willen.