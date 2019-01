Hof verwerpt protest en roept Tshisekedi officieel uit tot president Congo

Tshisekedi kan dinsdag al de eed afleggen als nieuwe president van Congo. Hij volgt Joseph Kabila op, die 18 jaar aan de macht was en zich niet herkiesbaar mocht stellen.

De kiescommissie van Congo riep op 10 januari Tshisekedi al uit tot winnaar van de stembusgang, die chaotische verliep. Het kamp van Fayulu zei echter dat Tshisekedi in werkelijkheid was uitgekomen op slechts 19 procent van de stemmen. In de opiniepeilingen vooraf was Fayulu ook torenhoog favoriet om Kabila op te volgen.

Volgens de krant Financial Times behaalde Fayulu ongeveer zestig procent van de stemmen. De krant kwam tot die conclusie na analyse van twee datasets, een met gelekte data van de kiescommissie, en een met data van de katholieke kerk. Die had 40.000 waarnemers afgevaardigd bij de verkiezingen en verklaarde eveneens dat Tshisekedi de verkiezingen niet heeft gewonnen.

Na de verkiezingsuitslag kwamen bij protesten zeker 34 mensen om het leven en vielen er ongeveer zestig gewonden. Volgens de Verenigde Naties zijn ongeveer 240 mensen om onduidelijke redenen opgepakt.