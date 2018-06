Hoe zou de deal tussen de VS en Noord-Korea eruit kunnen zien? De optimisten en pessimisten aan het woord

Het gaat niet lukken: de kloof tussen de partijen is onoverbrugbaar

Door Trumps idiote gedrag en onkunde is het onmogelijk

Ontwapenen of niet ontwapenen, dat is de vraag. In de internationale media betogen prominente Korea-kenners dat een akkoord onbereikbaar is, omdat er een onoverbrugbare kloof bestaat tussen de doelstellingen van de twee partijen: Trump eist dat Pyongyang al zijn kernwapens opgeeft, 'controleerbaar en onomkeerbaar'. Daar zal Kim nooit mee instemmen, betoogt Robert E. Kelly in een artikel in The New York Review of Books, met de kop 'Trumps Noord-Koreaanse nucleaire theater'.

De Amerikaan Kelly is hoogleraar politieke wetenschappen aan de Universiteit van Pusan in Zuid-Korea. Zijn bekendheid dankt hij niet alleen aan zijn kennis van Korea maar ook aan een hilarisch interview bij de BBC. Tijdens dat gesprek, een hit op YouTube, dringt een kind van Kelly zijn werkkamer binnen. Waar het interview over ging weet niemand meer, maar alle kijkers herinneren zich hoe op de achtergrond zijn vrouw binnensluipt en het kind wegrukt.