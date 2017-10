Hoe vijf studenten een referendum weten af te dwingen

De teller op de website sleepwet.nl liep gedurende de dag gestaag op. 295.000 handtekeningen, 298.000 handtekeningen. Tot het halverwege de middag wel duidelijk was dat de 300.000 benodigde steunbetuigingen gehaald zouden worden.

Reden voor een feestje bij de vijf initiatiefnemers? Nog niet, zegt Tijn de Vos. De studenten uit Amsterdam blijven gewoon doorwerken. Zo houden ze er rekening mee dat een deel van de handtekeningen door de Kiesraad afgekeurd wordt, dus willen ze ruim over de benodigde 300.000 heen om zeker te zijn. Een tikfout in het formulier is voldoende voor een rode streep, maar eerder bleek ook al dat een aantal burgers dubbel tekende, wat overigens strafbaar is.

Sleepnet De initiatiefnemers komen in actie uit vrees voor hun privacy, nu in de Wiv de bevoegdheden van de AIVD en MIVD worden uitgebreid. Zo mogen de diensten internetverkeer van de kabel gaan aftappen, en is er vastgelegd dat apparaten als smartphones, computers en smart-tv's gehackt mogen worden. Dat mag volgens de studenten op zo'n grote schaal, dat de kans groot is dat ook de e-mails, app'jes en het surfgedrag van willekeurige burgers in de netten van de AIVD terecht komen. Reden waarom zij de nieuwe wet steevast 'sleepwet' noemen. Dat de wet de privacy van burgers meer inperkt dan de oude Wiv, wordt door de voorstanders niet ontkend. Zij vinden alleen dat het belang van veiligheid zwaarder weegt. De uitbreiding van de bevoegdheden van de geheime diensten is broodnodig nu vrijwel al het internetverkeer via de kabel loopt, ook dat van terroristen. Bovendien zijn er volgens de voorstanders genoeg waarborgen om een eventuele privacyschending te beperken. Zo moet de verantwoordelijke minister voor vrijwel elke aftap- of hackactie toestemming geven en komt er een commissie die de minister daarop controleert. De Eerste en Tweede Kamer stemden al in met de wet, die vanaf januari van kracht wordt. Of het referendum daar iets aan gaat veranderen is nog maar de vraag. Het blijft een raadgevende, en geen bindende, volksraadpleging.