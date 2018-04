Hoe Turkije de grip op sociale media steeds verder uitbreidt

Aan de vooravond van de Turkse verkiezingen staan vrijwel alle grote kranten of televisiezenders onder grote druk van de overheid. Maar op internet krioelt het nog altijd van alternatieve media die voorzichtige kritiek uiten op de regering van president Erdogan. Vanuit kale kamertjes zenden zogenaamde ‘burgerjournalisten’ hun nieuwsanalyses de wereld in.

Toch is ook die berichtgeving in gevaar, stelt jurist Kerem Altiparmak. Hij wijst op een wet die het Turkse parlement vorige maand aannam. Voortaan moeten ook online media een uitzendingsvergunning hebben van de Turkse toezichtsraad op radio en televisie (RTÜK). Volgens de regering richt de wet zich op grote kanalen en niet op persoonlijke video’s op sociale media, erkent Altiparmak. “Maar het is de vraag hoe dat onderscheid zal worden gehandhaafd. Ik zie vooral dat de regering met deze wet meer middelen krijgt om haar controle van kranten en televisie uit te breiden naar online media.”

Altiparmaks scepsis stamt uit ervaring. Al meer dan tien jaar bevecht de jurist internetblokkades door de Turkse overheid in de rechtbank. De nieuwe wet is het zoveelste middel om het internet te controleren, stelt hij.

Preventieve blokkade

“Neem het beruchte artikel 5651. In 2015 is daar paragraaf 8a aan toegevoegd, waardoor de premier zelf een verzoek kan indienen om een website ‘preventief’ te blokkeren in het belang van de openbare orde of nationale veiligheid. In de praktijk opent dit de weg naar politieke censuur, want zover ik weet zijn er nog geen verzoeken van de premier afgewezen.”

De jurist dreunt de voorbeelden op. Twitter-accounts van journalisten, websites van linkse vakbonden, zelfs Wikipedia zijn allemaal geblokkeerd. “De overheid was het niet eens met een wikipedia-artikel over Turkije’s rol in Syrië”, verklaart hij. “Toen Wikipedia weigerde dat te verwijderen, blokkeerde Ankara de volledige website. Het is alsof je een hele bibliotheek verbrandt vanwege één boek!”

De uitvoering van die maatregelen is simpel. “Internetproviders die geen gehoor geven aan de blokkades kunnen rekenen op enorme boetes”, vertelt Altiparmak. Veel sociale media werken bovendien nauw samen met Ankara uit angst de grote Turkse markt te verliezen. “Facebook blokkeert voortdurend op verzoek van de regering. Voor zover wij weten delen ze zelfs privé-informatie met de autoriteiten.”