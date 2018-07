Hoe Trumps fanatieke verdediger in het nauw werd gebracht door zijn worstelverleden

Neem de voordracht die president Donald Trump maandag gaat doen voor het Hooggerechtshof. Uiteraard zal hij een conservatieve jurist naar voren schuiven, die de Democraten niet erg zal bevallen. Maar de Democraten zijn niet bereid, zoals ze dat onder president George W. Bush nog wel waren, dat te accepteren als iets dat nu eenmaal het recht is van een rechtse president.

Hun fractieleider in de Senaat, Chuck Schumer, liet dat zien door de president te adviseren Merrick Garland te benoemen, die in 2016 werd voorgedragen door president Barack Obama. Hij geloofde natuurlijk geen moment dat Trump dit zou doen, maar het moest het land weer even herinneren aan wat de Democraten beschouwen als de diefstal van een hoge rechterspost. Destijds blokkeerde de Republikeinse meerderheid in de Senaat de voordracht van Garland, met succes gokkend dat er in november van dat jaar een Republikeinse president zou worden gekozen, die dan bij aantreden meteen een vacature in het hof zou kunnen vervullen.

Heksenjacht

Voor de Democratische senator Sheldon Whitehouse uit Rhode Island is de maat daarmee vol. Het Hooggerechtshof is geen neutrale scheidsrechter meer in de juridische conflicten tussen Amerikanen en hun overheid, of Amerikaanse overheden onderling, maar een werktuig in handen van de Republikeinen en hun steunpilaren in het bedrijfsleven, fulmineerde hij in de podcast Amicus van webmagazine Slate. De Republikeinen hebben er volgens hem jaren aan gewerkt het hof in handen te krijgen en nu het zo ver is, helpt het hof hen de macht in het land te houden door uitspraken op het gebied van kiezers- en vakbondsrechten.

Of neem het onderzoek van speciaal aanklager Robert Mueller naar de Russische inmenging in de verkiezingscampagne die Donald Trump naar het presidentschap voerde. Kort na zijn aantreden had Mueller nog het volle vertrouwen van de Amerikanen en het Congres, maar inmiddels verdenkt driekwart van de Republikeinen en een kleine helft van alle Amerikanen deze FBI-veteraan ervan, bezig te zijn met wat Donald Trump en zijn advocaten 'een heksenjacht' noemen.

Die verschuiving is een succes voor Trump, die regelmatig verwijten twittert aan het adres van Mueller, bijvoorbeeld dat hij bewust allemaal 'boze Democraten' heeft ingehuurd voor zijn onderzoeksteam, die niets liever willen dan dat de president wordt aangeklaagd of afgezet. Maar er is ook flink aan die verdachtmakingen over partijdigheid bijgedragen door Republikeinse leden van het Congres, en dan vooral van het Huis van Afgevaardigden.