Hoe Trumpcare er uit komt te zien, ligt vooral aan de regeltjes van de Senaat

De Amerikaanse Senaat gaat mogelijk debatteren over een nieuwe zorgwet. Wat voor wet precies, niemand die het zo langzamerhand nog weet. Maar de druk om er, hoe dan ook, trots een aan het Amerikaanse volk te presenteren, is groot. Eén ding is zeker: het zou een heel andere wet worden als de Amerikaanse Senaat zich niet vrijwillig allerlei procedurele beperkingen oplegde.

Het eerste wat deze week ter tafel komt, is een 'motion to proceed', een motie om over te gaan tot een debat over de wet. Omdat er nog geen definitief voorstel is voor een zorgwet om het door de Republikeinen verafschuwde Obamacare te vervangen (omdat de Republikeinen in de Senaat het tot nu toe niet over de inhoud eens konden worden) zal die motie gaan over de wet die het Huis van Afgevaardigden aannam, en die niemand in de Senaat eigenlijk de moeite van het bespreken waard vindt.

Maar als die motie eenmaal is aangenomen, kan met 'amendementen' in feite die hele wet herschreven worden. Bij gebrek aan een concreet voorstel kunnen die amendementen van de Democraten komen, van conservatieve Republikeinen en van gematigde Republikeinen. Het kan een complete chaos worden.

Het is mogelijk dat we die chaos nooit te zien krijgen omdat de motie om met het debat te beginnen, wordt afgewezen. Alle 48 Democraten zullen tegenstemmen, om het slopen van Obamacare op voorhand te blokkeren. Van de 52 Republikeinen is er één, John McCain, ernstig ziek en dus afwezig. Dan hoeven er nog maar twee tegen te stemmen, omdat ze vrezen dat de uitkomst van het proces niets goeds betekent voor de mensen in hun staat, en het spel is met 49-51 verloren.

Filibuster

Maar in het onwaarschijnlijke geval dat geen enkele Republikeinse senator zijn of haar partij deze week in de steek laat, kunnen de Republikeinen nog steeds niet zomaar alles in hun nieuwe zorgwet stoppen wat ze willen. De reden daarvoor is een oude regel die de Senaat zichzelf vrijwillig heeft opgelegd: de filibuster.

In principe is de filibuster (via het Frans afkomstig van het Nederlandse woord 'vrijbuiter') een vertragingstactiek: het is het recht van een senator oeverloos te oreren om te voorkomen dat er over een voorstel wordt gestemd dat hem of haar niet bevalt. In de ruim tweehonderd jaar dat de filibuster bestaat, is er aan dat recht geknaagd om te zorgen dat er toch wetten konden worden aangenomen. De belangrijkste tegenmaatregel is, dat een 'supermeerderheid' van 60 senatoren een filibuster mag beëindigen.

Filibuster en reconciliation zijn parlementaire ver­keers­re­gels, geen in steen gebeitelde grond­wet­te­lij­ke principes.

Die supermeerderheid hebben de Republikeinen niet. Maar er is nog een uitweg: een bepaalde categorie wetten, die over inkomsten en uitgaven gaan en niet in de eerste plaats over beleid, is vrijgesteld van de 60-stemmen regel en kan met gewone meerderheid worden aangenomen. Zo'n wet heet een 'reconciliation'-wet, en in die categorie willen de Republikeinen hun nieuwe zorgwet laten vallen.

Dat legt ze dus allerlei beperkingen op: een aspect van de zorg dat niet direct een financieel gevolg heeft, mag er niet in, hoe politiek essentieel de Republikeinen het ook vinden. Bijvoorbeeld het verbod voor een burger die van de overheid een zorgtoeslag krijgt, om van dat geld een polis te kopen die abortus vergoedt.