Hoe sterk is de Catalaanse onafhankelijkheidsclaim?

De Spaanse nationale regering en de Catalaanse regioregering staan lijnrecht tegenover elkaar, en Madrid draait de duimschroeven de laatste dagen steeds verder aan. Zo heeft het de macht over de Catalaanse uitgaven overgenomen. Ook heeft Madrid de Catalaanse politie officieel onder regeringsbevel geplaatst en stembiljetten in beslag laten nemen en Catalaanse overheidsfunctionarissen laten arresteren. De centrale regering stelt dat het referendum illegaal is, omdat het in strijd is met de grondwet, en heeft op dit punt gelijk gekregen van het hoogste Spaanse gerechtshof.

De Catalanen hebben juridisch gezien een heel zwak verhaal Marcel Brus, hoogleraar internationaal recht

Maar de Catalanen zetten hun referendumplan intussen stug door. Regiopresident Carles Puigdemont beroept zich op het internationale recht op zelfbeschikking van het Catalaanse volk.

1. Hebben de Catalanen zo'n recht op zelfbeschikking?

Tot op zekere hoogte hebben de Catalanen inderdaad recht op zelfbeschikking. Net als andere volken die leven binnen een bestaande staat, zoals bijvoorbeeld de Koerden, de Tibetanen en de Friezen, hebben de Catalanen recht op hun eigen identiteit, levenswijze, taal en cultuur. Bovendien kunnen ze aanspraak maken op medezeggenschap in politieke en economische kwesties. Experts noemen dit ook wel het recht op interne zelfbeschikking van een volk. Dit principe is vervat in onder meer twee belangrijke mensenrechtenverdragen uit 1966.

2. Maar geeft dat de Catalanen ook het recht om zich af te scheiden?

Nee, vrijwel zeker niet. Want respect voor de zogenoemde territoriale integriteit is een van de hoekstenen van het internationale recht. Als volken aan grenzen kunnen gaan morrelen, zou dat tot allerlei oorlogen kunnen leiden.

De enige uitzondering die wordt gemaakt, is voor volken die zuchten onder kolonisatie of buitenlandse bezetting. Dit geldt bijvoorbeeld voor de Palestijnse gebieden die in 1967 zijn bezet door Israël. De Palestijnen die daar wonen, hebben een zogenoemd extern recht op zelfbeschikking. Maar Catalonië is geen kolonie en is ook niet bezet door een buitenlandse macht.

"De Catalanen kunnen volgens mij volkenrechtelijk geen claim neerleggen", zegt Marcel Brus, hoogleraar internationaal recht aan de Rijksuniversiteit Groningen. "Ze hebben juridisch gezien een heel zwak verhaal."

3. Hoe kon Kosovo dan in 2008 zijn onafhankelijkheid uitroepen?

Kosovo was een uitzonderlijk geval. De Servische provincie was geen kolonie en was ook niet door een buitenlandse macht bezet. Wel werden de Kosovaren voor de internationale militaire interventie in 1999 ernstig onderdrukt door de Servische autoriteiten en dreigden er etnische zuiveringen.

Sommige westerse regeringen hebben het recht op externe zelfbeschikking toen flink opgerekt en toegestaan dat de Kosovaren, vanwege die ernstige onderdrukking, hun eigen staat konden uitroepen. Maar die interpretatie is zeer omstreden. De praktijk van volken als de Koerden in Turkije, de Tibetanen in China en de Tsjetsjenen in Rusland laat ook zien dat zulke repressie heel vaak niet leidt tot een succesvolle afscheiding.

Het internationaal recht kent geen verbod op afscheiding

De Spaanse regering verzette zich destijds tegen de oprekking van het recht op zelfbeschikking en erkende de onafhankelijkheid van Kosovo ook niet. "Dat was niet toevallig hoor", zegt Nico Schrijver, hoogleraar volkenrecht aan de Universiteit van Leiden. "De Spanjaarden wisten: dan hebben wij morgen gedonder in Catalonië, en overmorgen in Baskenland."

4. Dus het volkenrecht staat in de weg van afscheiding?

Nee, dat ook weer niet. Het volkenrecht geeft de Catalanen weliswaar geen recht op onafhankelijkheid, het verbiedt hen ook niet om tóch een eigen staat uit te roepen. Het internationaal recht kent geen verbod op afscheiding.

In de praktijk zal veel afhangen van het politieke, economische en maatschappelijke pokerspel tussen Madrid en Barcelona. De Spaanse grondwet is daarbij wel van belang, maar niet alles bepalend.

"Een grondwet is, als het goed is, een levend document", zegt Marieke de Hoon, expert op het gebied van internationaal recht aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. "De Catalanen zijn al heel lang ontevreden en willen al heel erg lang meer zeggenschap. Dan heb je als regering in Madrid een plicht om daarover te gaan praten."

Weinig regeringen in Europa zitten te wachten op een onafhankelijk Catalonië Nico Schrijver, hoogleraar volkenrecht

5. Waar hangt het dan vanaf of er een Catalaanse staat komt?

Uiteindelijk zal het voor een belangrijk deel draaien om wat er de komende tijd feitelijk in Catalonië gebeurt. De Catalaanse regering heeft aangekondigd dat zij, als de kiezers in het referendum instemmen met afscheiding, binnen twee etmalen de onafhankelijkheid zal uitroepen.

Als zij vervolgens echt een nieuwe staat wil laten ontstaan, zal de regering effectief gezag moeten hebben over haar grondgebied en bevolking. Dit zou nog lastig kunnen worden als bijvoorbeeld een deel van de Catalanen het gezag van Madrid blijft aanvaarden, of als de Catalaanse politie bevelen van de centrale regering blijft opvolgen.

Bovendien zal Catalonië, om daadwerkelijk een staat te worden, zelfstandig diplomatieke betrekkingen moeten kunnen aangaan met andere landen. Hiervoor is het van groot belang dat andere regeringen de nieuwe staat erkennen.

"Ik denk dat het met die erkenning wel eens mis zou kunnen gaan", zegt hoogleraar Schrijver. "Weinig regeringen in Europa zitten te wachten op een onafhankelijk Catalonië."

De volkenrecht-expert ziet in het Catalaanse referendum een voorbeeld van het toenemende denken langs etnische, religieuze en linguïstische lijnen in Europa. Hij maakt zich daarover grote zorgen. "Waar dat toe kan leiden, hebben we gezien bij de oorlogen op de Balkan. Laten we hopen dat het verstand zegeviert in Spanje."

