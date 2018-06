Hoe slecht gaat het eigenlijk met de burgerschapsles op school?

Soms ziet Eddy Habben Jansen schoolklassen verveeld door Den Haag sjokken. “Bij sommige scholen heb je weleens de indruk dat het een verplicht nummer is, een bezoek aan de Tweede Kamer”, zegt de directeur van Pro Demos, een organisatie die onder meer scholieren rondleidt in het parlement. “Er zijn zelfs scholen die we hier helemaal niet zien.” Tegelijkertijd, zo voegt hij toe, zijn er ook scholen die een bezoek aan de Tweede Kamer juist zéér uitgebreid voorbereiden.

Aan deze willekeur komt wat onderwijsminister Arie Slob betreft een eind. Hij wil wettelijk vastleggen dat leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs moeten leren over de basisprincipes van democratie en rechtsstaat.

Tweedeling

Want op de keper beschouwd is het met de bekendheid van Nederlandse scholieren met democratie en de politieke spelregels niet best gesteld. Ze hechten er minder waarde aan dan leeftijdsgenoten in vergelijkbare landen en weten er minder van. Ook denken Nederlandse pubers dat het ‘respecteren van het recht op een eigen mening’ het belangrijkste aspect van burgerschap is, bleek eind 2017 uit een groot internationaal onderzoek onder scholieren in Europa. Daarbij springt een tweedeling in het oog: vmbo-leerlingen weten relatief weinig, havisten en vwo’ers juist meer.

Als er op scholen niets gebeurt, zul je grote verschillen te zien krijgen tussen degenen die de spelregels niet begrijpen en degenen die veel weten Eddy Habben Jansen, directeur Pro Demos

Sinds 2005 zijn scholen verplicht aandacht te besteden aan burgerschap, tegelijkertijd is niet duidelijk waaruit dat precies moet bestaan. De wet zegt dat burgerschapsonderwijs moet bijdragen aan de ontwikkeling van ‘actief burgerschap’ en ‘sociale integratie’. Dat is voor veel scholen te vaag, concludeerde de Onderwijsinspectie, die begin 2017 met een kritisch rapport kwam. De inspecteurs stelden vast dat schoolactiviteiten over dit thema weinig verband met elkaar hadden, er vaak geen planmatige aanpak is, niet is vastgelegd wat scholen leerlingen willen leren en dat ze ook weinig zicht hebben op wat scholieren eigenlijk opsteken. De lessen, stelde de inspectie, zijn erg afhankelijk van hoe de individuele leraar het onderwijs inricht.